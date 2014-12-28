مرصد: تنظيم الدولة أعدم 2000 شخص في ستة أشهر

مقاتل من تنظيم الدولة

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان الأحد إن تنظيم الدولة قتل 1878 شخصا في سوريا خلال الأشهر الستة الماضية غالبيتهم مدنيون. وأضاف المرصد أن التنظيم قتل 120 من أفراده غالبيتهم أجانب حاولوا العودة إلى بلادهم خلال الشهرين الماضيين.

واستولى التنظيم على مساحات واسعة من أراضي سوريا والعراق في يونيو حزيران. ومنذ ذلك الحين يقاتل التنظيم الحكومتين السورية والعراقية ومسلحين آخرين وجماعات كردية. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن إن تنظيم الدولة قتل 1175 مدنيا بينهم ثماني نساء وأربعة أطفال.

ولا تستطيع رويترز التحقق بشكل مستقل من هذه الأرقام لكن الدولة نشر عمليات اعدام لكثير من الأشخاص في المناطق التي تسيطر عليها في سوريا والعراق. ونفذت هذه الاعدامات عقابا على أعمال يعتبرها التنظيم انتهاك لقوانينه.

كما أعدم التنظيم هذا العام صحفيين أمريكيين اثنين وثلاثة من عمال الإغاثة أحدهم أمريكي والاثنان الآخران أمريكيان في محاولات للضغط على التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة والذي يشن حملة جوية على مقاتليه في سوريا منذ سبتمبر أيلول.

وقال عبد الرحمن إن الدولة الاسلامية أعدمت أيضا 502 جندي من قوات الرئيس بشار الأسد و81 من المسلحين المناهضين للأسد.