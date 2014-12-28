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كرواتيا تنتخب رئيسها الجديد

28/12/2014
الكروات يدلون بأصواتهم لانتخاب رئيس جديد لهم

بدأ الكروات الإدلاء بأصواتهم اليوم الأحد لانتخاب رئيس جديد للبلاد إلا أن  عددا من المراقبين يرون أنه من غير المرجح أن يحقق أي من المرشحين الأربعة في الانتخابات فوزا من الجولة الأولى.

 ويعتبر إيفو يوسبوفيتش المدعوم من الحزب الاشتراكي الديمقراطي أبرز المرشحين، رغم أن فشل الحكومة في وقف التراجع الاقتصادي قلص بشكل كبير شعبية الحزب قبل الانتخابات العامة المقررة بنهاية 2015.

وقال أنجيلكو ميلاردوفيتش رئيس معهد الدراسات الأوروبية ودراسات العولمة "ينظر الحزب الاشتراكي الديمقراطي إلى فوز يوسبوفيتش على أنه طوق نجاة قبل الانتخابات البرلمانية لكن هذا غير صحيح."

وتصدر يوسبوفيتش نتائج استطلاعات الرأي قبل الانتخابات، ومن المرجح أن يخوض جولة إعادة في 11 يناير مع كوليندا جرابار كيتاروفيتش من الاتحاد الديمقراطي الكرواتي المحافظ وهو حزب المعارضة الرئيسي في البلاد.

وكانت جرابار كيتاروفيتش قد شغلت مناصب وزيرة الخارجية وسفيرة كرواتيا في واشنطن وأيضا مسؤولة بحلف شمال الأطلسي.

يشار إلى أن إعلان النتائج الأولية سيكون حوالي الساعة التاسعة مساء بتوقيت غرينتش.

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