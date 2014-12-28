غموض يلف قضية المسجونين بين أمريكا وكوبا

لازال الغموض يكتنف ملف المسجونين بين أمريكا وكوبا(Getty)

أكد منشق كوبي بارز أن المسؤولين الأمريكيين لم يطلعوهم على قائمة تضم 53 سجينا سياسيا، سيجري الإفراج عنهم من السجن في إطار صفقة تنهي عداوة استمرت عشرات السنين بين الولايات المتحدة وكوبا.

وقالت برتا سولر زعيمة حركة ذوات الأردية البيضاء، التي تنظم مسيرات في هافانا كل يوم أحد للمطالبة بالإفراج عن السجناء "نحن نشعر بالقلق لأننا لا نوافق على الصمت.. لأن من حقنا معرفة من هم".

وأكدت الزعيمة أن المعتقلين ليسوا 53 سجينا سياسيا فقط بل هناك المزيد، وأن هناك خشية أن تتضمن القائمة الأمريكية مجرمين عاديين.

والتزم المسؤولون الأمريكيون الصمت حتى الآن، فيما يتعلق بكيفية وضع القائمة ومن تم التشاور داخل كوبا، كما لم يعرف أيضا ما إذا كانت الحكومة الكوبية قد رفضت الإفراج عن بعض المدرجين في القائمة.

من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن طلبت من كوبا الإفراج عن مجموعة محددة من المسجونين لاتهامات تتعلق بأنشطة سياسية.

جدير بالذكر أنه على مدى سنوات، ظل زعماء المنشقين يبلغون الولايات المتحدة بأسماء خصوم حكومة كوبا الشيوعية، الذين يتعرضون للسجن أو المطاردة، لكنهم يقولون الآن إن الولايات المتحدة لم تستشرهم في قائمة السجناء، الذين سيتم الإفراج عنهم أو حتى تبلغهم بأسمائهم.

وغذى هذا الغموض مشاعر الخوف والإحباط بين المنشقين، الذين يخشون أن تستمر معاناة السجناء السياسيين الحقيقيين، في حين لم يذكر أي من الجانبين الأمريكي أو الكوبي موعد إطلاق سراح السجناء.