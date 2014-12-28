البث الحي
منوعات

غموض يلف قضية المسجونين بين أمريكا وكوبا

28/12/2014
    لازال الغموض يكتنف ملف المسجونين بين أمريكا وكوبا(Getty)

أكد منشق كوبي بارز أن المسؤولين الأمريكيين لم يطلعوهم على قائمة تضم 53 سجينا سياسيا، سيجري الإفراج عنهم من السجن في إطار صفقة تنهي عداوة استمرت عشرات السنين بين الولايات المتحدة وكوبا.

وقالت برتا سولر زعيمة حركة ذوات الأردية البيضاء، التي تنظم مسيرات في هافانا كل يوم أحد للمطالبة بالإفراج عن السجناء "نحن نشعر بالقلق لأننا لا نوافق على الصمت.. لأن من حقنا معرفة من هم".

وأكدت الزعيمة أن المعتقلين ليسوا 53 سجينا سياسيا فقط بل هناك المزيد، وأن هناك خشية أن تتضمن القائمة الأمريكية مجرمين عاديين.

والتزم المسؤولون الأمريكيون الصمت حتى الآن، فيما يتعلق بكيفية وضع القائمة ومن تم التشاور داخل كوبا، كما لم يعرف أيضا ما إذا كانت الحكومة الكوبية قد رفضت الإفراج عن بعض المدرجين في القائمة.

من جهة أخرى، قال مسؤول أمريكي إن واشنطن طلبت من كوبا الإفراج عن مجموعة محددة من المسجونين لاتهامات تتعلق بأنشطة سياسية.

جدير بالذكر أنه على مدى سنوات، ظل زعماء المنشقين يبلغون الولايات المتحدة بأسماء خصوم حكومة كوبا الشيوعية، الذين يتعرضون للسجن أو المطاردة، لكنهم يقولون الآن إن الولايات المتحدة لم تستشرهم في قائمة السجناء، الذين سيتم الإفراج عنهم أو حتى تبلغهم بأسمائهم.

وغذى هذا الغموض مشاعر الخوف والإحباط بين المنشقين، الذين يخشون أن تستمر معاناة السجناء السياسيين الحقيقيين، في حين لم يذكر أي من الجانبين الأمريكي أو الكوبي موعد إطلاق سراح السجناء.

المزيد من منوعات

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

قتل شاب من أصول أفريقية يشعل مواقع التواصل في أمريكا

الشاب كاسي غودسون "23عاما" قتل بعد إطلاق النار (مواقع التواصل)