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تشديد إجراءات الأمن في كابل قبيل رحيل "الناتو".

28/12/2014
إجراءات أمنية مشددة تعرفها العاصمة الأفغانية

شُددت إجراءات الأمن في العاصمة الأفغانية كابل اليوم الأحد قبل الاحتفال بانتهاء 13 عاما من عمل قوات حلف شمال الأطلسي في أفغانستان.

وقال مسؤولون أفغان إن أفرادا من الشرطة مسلحين بأسلحة آلية شوهدوا يفتشون السيارات والأفراد في الشوارع بعد يوم من قتل القوة الأجنبية، التي يقودها حلف شمال الأطلسي عن طريق الخطأ ثلاثة مدنيين في ضربة جوية.

وظل قتل المدنيين بالخطأ في ضربات جوية مصدر غضب طيلة مهمة القوة، إذ كان يؤدي بين حين وآخر إلى توتر العلاقات بين القوة، التي يقودها الحلف والحكومة الأفغانية.

من جهة أخرى، قالت الأمم المتحدة إن 3188 مدنيا على الأقل قتلوا في أفغانستان عام 2014 بارتفاع نسبته 20% تقريبا عن العام السابق وهو الأعلى منذ بدأت المنظمة الدولية تسجيل أعداد القتلى عام 2009.

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