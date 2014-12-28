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السودان: لا تراجع عن طرد موظفي الأمم المتحدة

28/12/2014

وزير الخارجية السوداني علي كرتي

أكد وزير الخارجية السوداني علي كرتي عدم تراجع بلاده عن قرارها القاضي بطرد مسؤولين دوليين رفيعي  المستوى.

وأعرب عن ثقته في عدم قدرة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على اتخاذ  أي خطوات في مواجهة قرار الحكومة الذي عده حقا سياديا يكفله الميثاق الأممي قائلا إن الحكومة تعمل على تطبيقه في مواجهة أي موظف يتجاوز  التفويض.

وتأتي تصريحات الوزير السوداني في أعقاب مطالبة الأمين العام للأمم  المتحدة بان كي مون الخرطوم بالعدول عن قرار طرد كل من ممثل الأمين  العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية علي الزعتري والمدير القطري  لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ايفون هيل، كما طالبت بريطانيا أيضا  السودان بالتراجع أيضا عن قراره.

ونقل موقع صحيفة "سودان تربيون" عن كرتي قوله  الأحد إن "التراجع عن  طرد الموظفين الأمميين غير وارد إطلاقا، ومجلس الأمن لن يستطيع ان يفعل  أي شئ ونحن نتصرف وفق ميثاق الأمم المتحدة".  وأضاف "نحن سنتعامل بما يقتضيه دور المنظمة في التعامل مع السودان وما  تقتضيه السيادة".

وأشار إلى أن المدير القطري لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ايفون هيل  قامت بأعمال تضر بالعلاقة مع الأمم المتحدة وتضر بحقوق السودان في  المنظمة الدولية، وتابع "هذه حقائق لن يستطيع الأمين العام أن ينكرها".

واستبعد الوزير تأثير خطوة الطرد على المشاريع التنموية بالسودان  وإعاقتها، وعدها مخاوف في غير محلها وأردف بقوله "لن يحدث، الأمم  المتحدة لن تستطيع أن تفعل شيئا، ولن تعرقل، إذا كان هناك موظفين  سودانيين خائفين من أن تطردهم الأمم المتحدة. أيضا هذا لن يحدث".

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