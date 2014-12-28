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الجزيرة تتجاوز العشرة ملايين متابع على "فيسبوك"

28/12/2014
 
صفحة قناة الجزيرة الإخبارية على موقع "فيسبوك" تخطت 10 آلاف متابع

وصل عدد متابعي قناة الجزيرة الإخبارية على موقع التواصل الاجتماعي الأشهر "فيسبوك" إلى عشرة ملايين متابع، لتصبح أول قناة إخبارية عربية تحقق هذا الرقم.

وبينما تحافظ القناة على تفوقها بأعلى نسبة مشاهدة عربياً، فإن هذا الإنجاز على "فيسبوك" يعتبر مثالا لتصميم الجزيرة من خلال استراتيجيتها الرقمية في أن تكون القناة الإخبارية الأولى عربياً على كافة المنصات الإعلامية.

وأكّد مدير قناة الجزيرة الإخبارية ياسر أبو هلالة على هذه الاستراتيجية قائلاً إن المشاهد لم يعد أسير الشاشة الكبيرة في مكان واحد وتوقيت واحد، فالشاشات الصغيرة على الهواتف المحمولة الذكية والحواسيب مكّنت المشاهد من تحديد الوقت والمكان المناسبين لمشاهدة ما يهمه، وصار بإمكانه الجمع بين الشاشتين.

وقد حققت صفحة الجزيرة على "فيسبوك" نقلة نوعية في الشهر الأخير، إذ زاد معدل الوصول إلى 4 ملايين شخص في اليوم الواحد، بينما لم يكن يتجاوز المليون ونصف في السابق، كما ارتفع معدل المشاركة من 100 ألف إلى 220 ألف تفاعل يومي، والآن يتجاوز عدد المتابعين العشرة ملايين.

وشكر مدير القناة جمهور المتابعين على شراكتهم مع الجزيرة وقال إن التغيير هو سر النجاح، ولكنه التغيير الذي يحافظ على روحها التي تأخذ أشكالاً لا نهائية مع تطور الأفراد والأجهزة والبرمجيات.. وستظل الجزيرة تواكب التغيير ولا تتخلف عن قطاره. هذا ليس قرار القناة وحدها بل هو شراكة معكم، كل "لايك" من العشرة مليون هو شريك لنا تماماً كمن يشاركنا في "تويتر" و"انستغرام" و"يوتيوب" و"غوغل"، آملين أن يتضاعف العدد وتتسع الشراكة".

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