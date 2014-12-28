اختفاء طائرة كانت متجهة من إندونيسيا إلى سنغافورة

طائرة لشركة أسيا إير

قالت شركة "أير آسيا" إن طائرة تابعة لها فقدت الاتصال معها اليوم الأحد خلال رحلة لها من مدينة سورابايا الأندونيسية إلى سنغافورة.

وصرح مسؤول بوزارة النقل الأندونيسية أن الطائرة وهي من طراز ايرباص 320-200 فقدت الاتصال ببرج المراقبة الجوية في جاكرتا خلال رحلتها كيو زد 8501 .

وأكدت شركة أير اسيا ومقرها كوالالمبور، إن طائرتها التي كانت تقل 155 شخصا من الركاب وأفراد الطاقم طلبت طريقا غير معتاد قبل أن تفقد الاتصال، فيما جرى البدء في عملية البحث والانقاذ.

وقال جوكو موريو أتموجو مدير النقل الجوي بوزارة النقل الأندونيسية إن الطائرة كانت بين ميناء تانغونغ باندان الاندونيسي وبلدة بونتياناك في وست كاليمانتان في جزيرة بورنيو عند اختفائها.

وأضاف أن الطائرة كانت تطير على ارتفاع 32 ألف قدم وطلبت الطيران على ارتفاع 38 ألف قدم لتفادي السحب.

وكانت الطائرة الحاملة لـ 149 أندونيسيا وثلاثة كوريين جنوبيين وسنغافوريا وبريطانيا وماليزيا، من المقرر أن تصل إلى سنغافورة الساعة 8.30 بتوقيت غرينتش.

من جهتها أكدت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية أن مواطنيها الثلاثة هم رجل وامرأة في الثلاثينات من عمرهما وطفل.