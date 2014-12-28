البث الحي
منوعات

إندونيسيا تعلق البحث عن الطائرة المفقودة مع حلول الظلام

28/12/2014

طائرة لشركة أسيا إير

مع حلول الظلام علقت إندونيسيا البحث عن طائرة شركة اير آسيا التي فقدت الأحد وعلى متنها 162 شخصا بعد أن طلب الطيار تغيير مساره لتجنب الطقس السيء أثناء رحلة من مدينة سورابايا الإندونيسية إلى سنغافورة وقالت إنها ستستأنف العملية مع أول ضوء من صباح الاثنين.

وكشف جوكو موريو أتمودجو المسؤول بوزارة النقل في إندونيسيا إن طائرة إير آسيا وهي من طراز ايرباص 320-200 فقدت الاتصال ببرج المراقبة الجوية في جاكرتا الساعة  6:17 صباحا, وأضاف أن الطائرة لم ترسل إشارة استغاثة.

وقال تاتانج كونيادي رئيس اللجنة الوطنية في مؤتمر صحفي "نستخدم ما لدينا من إمكانيات للبحث في البر والبحر. ونأمل أن نتمكن من تحديد مكان الطائرة بأسرع ما يمكن".

وذكرت شركة طيران اير آسيا في بيان يصحح معلومات سابقة أن الطائرة كان على متنها 155 اندونيسيا وثلاثة من كوريا الجنوبية وشخص واحد من كل من سنغافورة وماليزيا وبريطانيا إضافة إلى طيار فرنسي.

وأشارت شركة إير آسيا في بيان "كانت الطائرة في طريقها المزمع عندما طلبت تحويل المسار بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن ينقطع الاتصال بها".

وأضافت أن للطائرة سجلا يبلغ نحو 23 ألف ساعة طيران في نحو 13600 رحلة, وأن الطيار ومساعده يتمتعان بخبرة كبيرة.

المزيد من منوعات

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

توقف مباراة سان جيرمان وباشاك شهير بسبب "عنصرية" الحكم.. وأردوغان يعلق (فيديو)

الحكم يشهر البطاقة الحمراء في وجه مساعد المدرب (رويترز)

قتل شاب من أصول أفريقية يشعل مواقع التواصل في أمريكا

الشاب كاسي غودسون "23عاما" قتل بعد إطلاق النار (مواقع التواصل)