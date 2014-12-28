إندونيسيا تعلق البحث عن الطائرة المفقودة مع حلول الظلام

طائرة لشركة أسيا إير

مع حلول الظلام علقت إندونيسيا البحث عن طائرة شركة اير آسيا التي فقدت الأحد وعلى متنها 162 شخصا بعد أن طلب الطيار تغيير مساره لتجنب الطقس السيء أثناء رحلة من مدينة سورابايا الإندونيسية إلى سنغافورة وقالت إنها ستستأنف العملية مع أول ضوء من صباح الاثنين.

وكشف جوكو موريو أتمودجو المسؤول بوزارة النقل في إندونيسيا إن طائرة إير آسيا وهي من طراز ايرباص 320-200 فقدت الاتصال ببرج المراقبة الجوية في جاكرتا الساعة 6:17 صباحا, وأضاف أن الطائرة لم ترسل إشارة استغاثة.

وقال تاتانج كونيادي رئيس اللجنة الوطنية في مؤتمر صحفي "نستخدم ما لدينا من إمكانيات للبحث في البر والبحر. ونأمل أن نتمكن من تحديد مكان الطائرة بأسرع ما يمكن".

وذكرت شركة طيران اير آسيا في بيان يصحح معلومات سابقة أن الطائرة كان على متنها 155 اندونيسيا وثلاثة من كوريا الجنوبية وشخص واحد من كل من سنغافورة وماليزيا وبريطانيا إضافة إلى طيار فرنسي.

وأشارت شركة إير آسيا في بيان "كانت الطائرة في طريقها المزمع عندما طلبت تحويل المسار بسبب سوء الأحوال الجوية قبل أن ينقطع الاتصال بها".

وأضافت أن للطائرة سجلا يبلغ نحو 23 ألف ساعة طيران في نحو 13600 رحلة, وأن الطيار ومساعده يتمتعان بخبرة كبيرة.