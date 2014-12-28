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أتليتيكو مدريد يقترب من استعارة توريس

28/12/2014

فرناندو توريس

قال جيرمان بورجوس مساعد مدرب اتليتيكو مدريد حامل لقب دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم  أن ناديه بات قريبا من التعاقد على سبيل الإعارة مع المهاجم الإسباني فرناندو توريس لاعب تشيلسي الانجليزي.

كما أعلن نادي تشيلسي الذي ينافس في الدوري الانجليزي الممتاز أن انتقال مهاجمه الاسباني لميلانو على سبيل الإعارة سيصبح انتقالا نهائيا الشهر المقبل إلا أن تقارير لوسائل إعلام إسبانية قالت إن هذا يمثل إجراء شكليا قبل اكتمال إعارة اللاعب ثانية لاتليتيكو يوم الاحد.

ووفقا لتقارير وسائل الإعلام الاسبانية فان مهاجم اتليتيكو الايطالي اليسيو تشيرشي سينتقل إلى ميلانو معارا في إطار الصفقة التي تستمر حتى نهاية موسم 2015-2016.

وكان توريس (30 عاما) أعير لمدة عامين إلى ميلانو الايطالي في أغسطس/ أب الماضي إلا أنه لم يقدم الأداء المتوقع وأحرز هدفا وحيدا في عشر مباريات في الدوري الايطالي.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية عن بيرجوس قوله "سيكون إضافة مهمة جدا للفريق في النصف الثاني من الموسم. سنخرج أفضل ما في جعبته مثل الجميع وهو يعرف ما هو مقبل عليه." لكن تشيرشي قال عبر صفحته على موقع فيسبوك للتواصل الاجتماعي يوم السبت أنه لم يرتبط بعد بأي فريق آخر.

وأضاف "أنا لاعب في اتليتيكو مدريد ونبحث أنا والنادي عن أفضل حلول للطرفين.. واعتقد أنه أمر طبيعي وفي محله." وكان توريس الذي فاز بكأس العالم في 2010 وببطولة أوروبا مرتين مع منتخب إسبانيا انضم إلى اتليتيكو عندما كان عمره 11 عاما.

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