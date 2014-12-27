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ماليزيا تجلي 160 ألف شخص جراء الفيضانات

27/12/2014

ارتفع عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم بسبب أسوأ فيضانات تجتاح ماليزيا على الإطلاق إلى أكثر من 160 ألف شخص.

رجال الطوارئ الماليزيون ينقلون مصابا (رويترز)

وقال رئيس الوزراء الماليزي نجيب عبد الرزاق في بيان له سابقا إن مستويات مرتفعة جدا لمياه الفيضان وسوء الأحوال الجوية جعلا عمليات إجلاء المتضررين ونقل إمدادات الغذاء بواسطة المروحيات صعبة.

وذكرت صحيفة نيو ستريتس تايمز أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم تجاوز 160 ألفا حتى الساعة السابعة بتوقيت جرينتش اليوم السبت في ارتفاع كبير عن عددهم قبل يوم واحد وهو مئة ألف شخص.

وقد أعلن رئيس الوزراء الماليزي عن إنفاق 500 مليون رنجيت

(143.31 مليون دولار) أخرى لمساعدة الضحايا بعد تخصيص الحكومة مبلغ 50 مليون رنجيت قبل يومين لإعانات الفيضانات.

وتجتاح الرياح الشمالية الشرقية ماليزيا سنويا ،غير أن أمطار هذا العام كانت غزيرة بشكل غير معتاد.

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