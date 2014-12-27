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عشرات القتلى في غارات للتحالف الدولي ضد "تنظيم الدولة"

27/12/2014

أفاد مسؤولون أمنيون بالعراق أن العشرات من عناصر تنظيم "الدولة الإسلامية" قتلوا وجرحوا في غارات جوية شنتها طائرات التحالف الدولي على مواقع التنظيم جنوب غربي مدينة كركوك شمالي بغداد.

وقالت المصادر الأمنية إن طيران التحالف الدولي  نفذ منذ ليلة أمس عدداً من الضربات استهدفت مقرات وتجمعات ونقاط تفتيش لعناصر "تنظيم الدولة"  في مطحنة قضاء الحويجة ومعمل الثلج ومخازن الأسمدة وقتلت نحو 45 من عناصرها .

وكان التحالف الدولي أعلن في بيان أصدره في وقت سابق أنه دمر "منظومة صواريخ" تابعة للتنظيم في غارات جوية استهدفت مواقعه بمحافظة الأنبار العراقية.

واستهدفت الغارات الجوية مواقع التنظيم قرب الأسد والموصل والقائم وبيجي وكركوك وتلعفر وسنجار بالعراق، بحسب بيان القيادة المشتركة للتحالف.

وأوضح البيان أن الغارات أسفرت عن تدمير منظومة صواريخ في الأسد ومواقع مقاتلة تابعة للتنظيم.

يذكر أن تنظيم "الدولة الإسلامية" أعلن الأربعاء الماضي إسقاط مقاتلة أردنية "F-16" وأسر قائدها في محافظة الرقة السورية، لكن واشنطن نفت أن يكون التنظيم هو الذي أسقطها.

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