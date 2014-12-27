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تشلسي يعلن انتقال توريس نهائيا إلى ميلان

27/12/2014

فرناندو توريس

أعلن تشلسي متصدر الدوري الانكليزي لكرة القدم السبت أن مهاجمه الإسباني فرناندو توريس المعار إلى ميلان الايطالي سيلعب في صفوف الاخير بعقد دائم بدءا من السنة الجديدة.

ويأتي إعلان تشلسي انتقال توريس نهائيا إلى ميلان بعد أن أكدت تقارير صحافية إسبانية أنه سيعود إلى فريقه السابق اتلتيكو مدريد بطل الدوري الاسباني.

وانتقل توريس (30 عاما) من تشلسي إلى ميلان مطلع الموسم الحالي في عقد إعارة لعامين. وأكد تشلسي أن العقد الجديد لتوريس مع ميلان سيبدأ في الخامس من يناير المقبل.

ولم يحقق توريس الاداء المتوقع منه في ثلاث سنوات ونصف السنة مع تشلسي برغم فوزه معه بكأس الدوري الاوروبي (يوروبا ليغ) وبكأس الاتحاد الانكليزي، إذ كان انتقل إليه من ليفربول مقابل 50 مليون جنيه استرليني (نحو 78 مليون دولار).

والاتفاق الجديد بين تشلسي وميلان لا يلغي احتمال عودة توريس إلى اتلتيكو مدريد في سوق الانتقالات الشتوية. وقد اوضح اتلتيكو مدريد أنه لا يملك المقابل المادي لعقد دائم، ولكنه قد يضمه بدوره على سبيل الاعارة من ميلان.

وكشفت الصحف الاسبانية أن اتلتيكو قرر استعادة توريس بعد أن وافق لاعبه الايطالي اليسيو تشيرشي على الانتقال إلى ميلان في المقابل.

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