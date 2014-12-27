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الصحة العالمية: إصابات إيبولا قاربت العشرين ألفا

27/12/2014

أشار تقرير لمنظمة الصحة العالمية الجمعة أن عدد المصابين بالإيبولا في كل من غينيا و‏ليبيريا و‏سيراليون بلغ 19 ألفا و695 مريضا، مشيرة إلى أن هذا العدد يزيد بواقع سبعمائة مصاب عن الأسبوع الماضي.

أكبر عدد المصابين بالمرض سجل في سيراليون (رويترز)

حيث رفعت منظمة الصحة العالمية تقديراتها لأعداد المصابين بفيروس إيبولا في غرب أفريقيا إلى قرابة عشرين ألف شخص.

في حين غابت أجواء الاحتفال بعيد الميلاد يوم الخميس في فريتاون عاصمة سيراليون بعد أن منعت الحكومة  مظاهر الاحتفال حماية لأرواح المدنيين ومنع انتشار الوباء.

وأضافت المنظمة أن أكبر عدد للمصابين بالمرض سجل في سيراليون ووصل إلى 9203، بينما سجلت ليبيريا أكبر عدد من الوفيات الناجمة عن الإصابة به بلغ 3384.

وقالت المنظمة إن عدد الوفيات ارتفع إلى 7693، مما يعني زيادة ثلاثمائة حالة وفاة عن الأسبوع الماضي أيضا، كما تعتقد المنظمة أن الرقم الدقيق لأعداد الوفيات والمصابين بالفيروس أعلى من ذلك بكثير.

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