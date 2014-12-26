تشاهدون على شاشتنا

|
|
ملحوظة: كل المواعيد بتوقيت الدوحة +3 بعد توقيت غرينتش
|
من
|
البرنامج
|
7:00
|
|
إعـــــادة ســوريا اليوم
|
8:00
|
|
إعادة النافذة التفاعلية ليوم الاحد
|
9:00
|
|
المدينة – الآن
صنعاء – عمان / اسطنبول / جاكرتا / بانكوك / كوالالمبور
|
10:00
|
|
مباشر – غزة
جولة ميدانية للتعرف على احوال المزارعين في القطاع
|
10:30
|
|
مباشر – عمان
مؤتمر المغفرة في الاديان الذي يعقد تزامنا مع الاسبوع العالمي للأديان
|
11:00
|
|
مباشر – الحدودالتركية السورية
متابعةالأوضاع في عين العرب ( كوباني ) المحاصرة
|
11:00
|
|
مباشر – تونس
مجلس نواب الشعب يعقد جلسة عامة للتصديق على النظام الداخلي للمجلس
|
11:30
|
|
مباشر – بيروت
مؤتمر صحفي لمفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان قبل توجهه الى القاهرة
|
12:00
|
|
مباشر – تونس
وقفة احتجاجية منتظرة ضد غلق قناة الزيتونة امام مقر الهايكا : (الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري) التي امهلت قناة الزيتونة خمسة ايام وإلا فسيتم إغلاقها وحجز معداتها التقنية بسبب عدم الحصول على ترخيص للبث القانوني
|
12:00
|
|
نافذةتفاعلية
نافذة تفاعلية لتلقي مداخلات المشاهدين عبر الهاتف وعبر موقع القنتاد و
Facebook & Twitter
|
13:00
|
|
مباشر – بكين
لقاء مشترك بين وزير الخارجية الصيني وانغ يي ونظيريه الروسي والهندي سيرغي لافروف وسوشما سواراج عقب محادثات في بكين
|
13:00
|
|
مباشر – العراق
سيحاول الزميل فارس المهداوي القيام بتغطية حية في مناطق التماس بين قوات البيشمركة ومسلحي التنظيم في مناطق مكتب خالد ومريم بيك وتل الورد التي سيطر عليها مسلحو التنظيم أول أمس وتم استعادتها يوم أمس من قبل القوات الكردية
|
13:30
|
|
مباشر – طرابلس
زيارة برناردينو ليون المبعوث الخاص للأمم المتحدة ليبيا, حيث يتوقع أن يتم الاعلان عن مكان وموعد إجراء الحوار الذي تمت الموافقة على نقله إلى ليبيا,
|
14:00
|
|
مباشر – عمان
مؤتمر المغفرة في الاديان الذي يعقد تزامنا مع الاسبوع العالمي للأديان الذي يصادف هذا الاسبوع
|
14:15
|
|
مباشر – بودابست /
مؤتمر صحفي للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل ونظيرها الهنغاري فيكتور اوربان
|
15:00
|
|
مباشر – عمان
مؤتمر المغفرة في الاديان الذي يعقد تزامنا مع الاسبوع العالمي للأديان الذي يصادف هذا الاسبوع
|
|
|
أهم الصور من الوكالات + عين الجزيرة + أهم صور سوريا + نشرات: فيسبوك، توتير، فيديو
|
16:00
|
|
مباشر – الحدود التركية السورية
جولة تقوم بهاكاميرا الجزيرة مباشر لرصد احوال اللاجئين
|
|
|
جولات سوريا
الأوضاع الميدانية والعسكرية في بلدة الصياد
جولة في أحد اسواق ريف إدلب لرصد اوضاع المدنيين
|
17:00
|
|
المدينة – الآن
بودابست–عمان– إندونيسيا– براغ– سيدني – نيويورك– واشنطن
|
18:00
|
|
غزة – اليوم
وقفة تضامنية مع الاسرى تنظمها الجبهة الشعبية , امام مقر الصليب الاحمر بغزة ,
|
|
|
|
|
+ عين الجزيرة + أهم صور سوريا + نشرات: فيسبوك، توتير، فيديو
|
|
جولات سوريا
جولة في مخيم النازحيين بمنطقة زنزون بريف درعا لرصد اوضاعهم الانسانية
|
20:00
|
|
واشنطن – مباشر
الإيجازالصحفي لوزارة الخارجية الأميركية والبيت الأبيض , والأمم المتحدة
|
|
|
جولات سوريا
توزيع المساعدات على النازحين في ريف إدلبت
|
21:00
|
|
نافذةتفاعلية
نافذة تفاعلية لتلقي مداخلات المشاهدين عبر الهاتف وعبر
Webcam
وكذلك موقع قناة الجزيرة مباشر على
FACEBOOK & TWITTER
|
22:00
|
|
مباشر – واشنطن
ندوة بعنوان
الأزمةالأوكرانيةٌ : الصمود
وردع العدو الروسي
|
|
|
00:00
|
|
الرباط – تسجيل
النخب الثقافية والسياسية:، الهوية والوظيفة
د. إدريس الكنبوري و د. مصطفى المرابط
|
01:00
|
|
عمان – اليوم
منتدى شومان الثقافي يقيم لقاءً حوارياً بعنوان: "الريادة الاجتماعية ودورها في التنمية المجتمعية
|
02:00
|
|
نواكشوط – اليوم
وقفة تنظمها حركة 25 فبراير الشبابية المعارضة "مقاطعة محطات الوقود" وذلك للاحتجاج علي عدم مراجعة السلطات الموريتانية اسعار المحروقات علي الرغم من انخفاض سعر النفط عالميا