تشاهدون على شاشتنا

مباشر – العراق

سيحاول الزميل فارس المهداوي القيام بتغطية حية في مناطق التماس بين قوات البيشمركة ومسلحي التنظيم في مناطق مكتب خالد ومريم بيك وتل الورد التي سيطر عليها مسلحو التنظيم أول أمس وتم استعادتها يوم أمس من قبل القوات الكردية