قوات عراقية تشن هجوما على تنظيم الدولة غرب البغدادي

قوات من الجيش العراقي (الجزيرة)

قالت مصادر للجزيرة إن قوات عراقية مدعومة بقوة من أبناء العشائر وعناصر من قوات التحالف شنت هجوما كبيرا على مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية شمال غرب مدينة البغدادي.

وأضافت المصادر أن الهجوم بدء عند السادسة فجرا واستهدف مناطق سيطر عليها التنظيم قبل أيام من بينها قرى الكطنية وضروسة وحويجة جبة. كما تمكنت القوات من فك الحصار الذي فرضه التنظيم على معسكر سن الذيب. ورافق الهجوم قصف لطائرات التحالف.

في الوقت نفسه، نفى مصدر في قوات البيشمركة للجزيرة تقدم مسلحي تنظيم الدولة في سنجار غربي الموصل مؤكدا احتفاظ القوات الكردية بالمواقع التي سيطرت عليها في المنطقة منذ أيام.

كما نفى المصدر ما أعلنه تنظيم الدولة الإسلامية عن أسر أكثر من مائة من مقاتلي البيشمركة قرب سنجار، من من جهة أخرى نقل مراسل الجزيرة عن مصادر كردية قولها إن خمسة من البيشمركة قتلوا وأصيب نحو ثلاثين في "هجوم انتحاري" بسيارة ملغمة استهدف نقطة تفتيش جنوب شرقي الموصل.

من جهته، نفى تنظيم الدولة الإسلامية صحة أنباء أوردتها مصادرُ في الحكومة العراقية تحدثت فيها عن استعادة قواتها السيطرة على مطار تلعفر غرب الموصل بعد إنزال جوي وبث التنظيم صورا حملت عنوان رسائل من تلعفر تُظهر عددا من مسلحي التنظيم على مدرج المطار.

من ناحية أخرى، قال الجيش الأمريكي إن الدلائل تؤكد بأن تنظيم الدولة الإسلامية، لم يكن وراء إسقاط الطائرة الحربية الأردنية في مدينة الرقة السورية، وإن الطائرة تحطمت في محيطها لكنها لم تذكر أسباب تحطمها.

وكان تنظيم الدولة الإسلامية أعلن عن أسره للطيار الأردني معاذ الكساسبة. وتعدّ هذه الحادثة الأولى منذ بدأ التحالف الدولي غاراته الجويّة ضدّ مواقع التنظيم في العراق وسوريا