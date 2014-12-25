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عشرات القتلى في حلب وقصف بالكلور على ريف دمشق

25/12/2014

قتل عشرات المدنيين في غارات لقوات النظام السوري على المنطقة الصناعية وأحياء سكنية وسط قرية الباب وبلدة القباسين في حلب.

وأعلن تنظيم الدولة الإسلامية في وقت سابق أن قوات النظام قد ارتكبت مجزرة في قرية الباب جراء استهدافها بالطائرات مركزا لإيواء المدنيين.

وقال ناشطون إن المعارضة السورية المسلحة تمكنت الأربعاء من تدمير ?قاعدة صواريخ كورنيت تابعة للجيش النظامي تقع في منطقة الملاح شمالي شرقي مدينة حلب.

وفي محافظة القنيطرة جنوبا، أعلنت فصائل عسكرية الخميس بدء معركة جديدة أسمتها "وأد الفتنة" بهدف السيطرة على عدة مناطق خاضعة لسيطرة جيش النظام.

أما في حرستا بالغوطة الشرقية فقد شن طيران النظام ثماني غارات على بلدة دير العصافير وأطرافها في ريف دمشق الشرقي ، وذكرت مصادر طبية داخل مشفى ميداني أن قوات النظام استخدمت غاز الكلور عالي التركيز في القصف أدت لمقتل شخصين حسب الأعراض التي ظهرت على المصابين.

 

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