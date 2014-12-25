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البنتاغون: المقاتلة الأردنية لم يسقطها تنظيم الدولة

25/12/2014

قالت وزارة الدفاع الأميركية البنتاغون إن الدلائل تؤكد أن تنظيم الدولة الإسلامية  لم يكن وراء إسقاط الطائرة الحربية الأردنية بمدينة الرقة السورية وإن الطائرة تحطمت في محيطها، لكنه لم يذكر أسباب تحطمها.

وقالت القيادة الأميركية التي تشرف على عمليات التحالف الجوية فوق العراق وسوريا في بيان لها إن "الأدلة تشير بوضوح إلى أن تنظيم الدولة الإسلامية لم يسقط الطائرة كما يقول هذا التنظيم الإرهابي".

وكان تنظيم الدولة قد أعلن أمس الأربعاء أنه تمكن من إسقاط الطائرة الأردنية -وهي من طراز "إف 16"- وأسر قائدها الطيار معاذ يوسف الكساسبة.

وتعدّ هذه الحادثة الأولى منذ بدأ التحالف الدولي غاراته الجوية ضد مواقع التنظيم في العراق وسوريا.

وكان المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني قد ذكر أن المقاتلة الأردنية أسقطت بعدما استهدفتها صواريخ أرضية. وأضاف أن محاولة لإنقاذ الطيار قبل أسره فشلت، دون أن يعطي تفاصيل.

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