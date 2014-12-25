أوكرانيا تسدد جزءاً من ديونها لروسيا

قالت شركة غازبروم الروسية للغاز إن أوكرانيا سددت ملياراً وستمئة وخمسين مليون دولار من إجمالي ديون الغاز المستحقة عليها لدى روسيا.

وأوضحت الشركة الروسية المملوكة للدولة أن هذا المبلغ يمثل الدفعة الثانية من الديون المستحقة للشركة على أوكرانيا هذا العام.

وكانت شركة غازبروم قد استأنفت ضخ الغاز لأوكرانيا مطلع نوفمبر الماضي بعدما توقفت عن توريده لجارتها عدة أشهر.

وتطالب غازبروم أوكرانيا بدفع ثمن الغاز الذي تستورده من روسيا بشكل مسبق وذلك بسبب خلافات بين البلدين بشأن أسعار الغاز والديون الأوكرانية تجاه روسيا.