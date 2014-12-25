البث الحي
منوعات

أوكرانيا تسدد جزءاً من ديونها لروسيا

25/12/2014

قالت شركة غازبروم الروسية للغاز إن أوكرانيا سددت ملياراً وستمئة وخمسين مليون دولار من إجمالي ديون الغاز المستحقة عليها لدى روسيا.

وأوضحت الشركة الروسية المملوكة للدولة أن هذا المبلغ يمثل الدفعة الثانية من الديون المستحقة للشركة على أوكرانيا هذا العام.

وكانت شركة غازبروم  قد استأنفت ضخ الغاز لأوكرانيا مطلع نوفمبر الماضي بعدما توقفت عن توريده لجارتها عدة أشهر.

وتطالب غازبروم أوكرانيا بدفع ثمن الغاز الذي تستورده من روسيا بشكل مسبق وذلك بسبب خلافات بين البلدين بشأن أسعار الغاز والديون الأوكرانية تجاه روسيا.

المزيد من منوعات

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

شرطي فرنسي يطرح مصورا على الأرض ويصيبه بجروح (فيديو)

المصور كلوتير أتشي (رويترز)

قتل شاب من أصول أفريقية يشعل مواقع التواصل في أمريكا

الشاب كاسي غودسون "23عاما" قتل بعد إطلاق النار (مواقع التواصل)