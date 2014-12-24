تنظيم الدولة يُسقط مقاتلة للتحالف وأخرى للنظام السوري

قالت مصادر في تنظيم الدولة إنه أسقط طائرة للتحالف وأسر قائدها الأردني قرب مدينة الرقة السورية، بعد تمكنه من إسقاط طائرة حربية تابعة لقوات النظام السوري في جنوب شرق مدينة الرقة , بعد أن نفذت غارتين جويتين على ريف المدينة أسفرتا عن مقتل 26 شخصاً على الأقل بينهم أطفال وجرح عشرات آخرين.

وقد شنّت طائرات النظام غاراتٍ على مناطق في جبل الزاوية بمحافظة إدلب، ومدينة الباب في ريف حلب، ودوما في ريف دمشق.

كما وقعت اشتباكات عنيفة بين قوات النظام والمعارضة في حي جوبر بالعاصمة دمشق. فيما تستمر المواجهات بين مقاتلي تنظيم الدولة وقوات النظام في محيط مطار دير الزور العسكري.

وقد شنّ طيران التحالف الدولي غاراتٍ على مواقعِ تنظيم الدولة في مدينة الرقة مستهدفا منطقة قريبة من المستشفى الأهلي ومنطقة البانوراما عقب غارات النظام.