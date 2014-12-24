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تنظيم الدولة يستقدم تعزيزات عسكرية إلى سنجار

24/12/2014

شنّ مسلحو تنظيم الدولةِ الإسلاميةِ هجوماً على مواقع قوات البيشمركة التي تسيطر على أجزاء من مدينة سنجار غرب الموصل، حيث تمكن التنظيم من استقدام تعزيزات عسكرية مستفيدا من سوء الأحوال الجوية والضباب.

وتتواصل الاشتباكات بين وحدات حماية الشعب الكردي ومقاتلي تنظيم الدولة في أحياء عدة داخل المدينة أثناء غارات لطائرات التحالف الدولي على مواقع التنظيم في سنجار.

وفي الأنبار قتل ستة من الجيش العراقي بينهم أربعة ضباط وأصُيب سبعة عشر آخرون في هجوم مسلح شنه مقاتلو تنظيم الدولة على أحد مخافر معبر الوليد الحدودي بين العراق وسوريا.

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