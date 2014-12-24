تنظيم الدولة يأسر طيارا أردنيا

الطيار الأردتني الأسير يحيط به مقاتلو تنظيم الدولة في الرقة (AFP)

أسر مقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية طيارا أردنيا بعد إسقاط طائرته الحربية في محافظة الرقة شمال شرق سوريا الأربعاء وهو أول أسير من التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد التنظيم المتشدد.

من جهته قال الجيش الأردني في بيان الأربعاء إن تنظيم الدولة الإسلامية أسر أحد طياريه في سوريا بعدما سقطت طائرته خلال مهمة عسكرية في محافظة الرقة.

وقال بيان تلي عبر التلفزيون الرسمي الأردني "يحمل الأردن التنظيم ومن يدعمه مسؤولية سلامة الطيار والحفاظ على حياته".

وأضاف أنه "أثناء قيام عدد من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بمهمة عسكرية ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرقة السورية صباح الأربعاء سقطت احدى طائراتنا وتم أخذ الطيار كرهينة من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

وقال المتحدث باسم الحكومة الأردنية محمد المومني لمحطة الحدث الإخبارية التلفزيونية الفضائية إن الطائرة المقاتلة أسقطت بعدما استهدفتها صواريخ ارضية. وأضاف أن محاولة لإنقاذ الطيار قبل أسره فشلت لكنه لم يعط تفاصيل.

وقال مصدر مسؤول إن الملك عبد الله يجتمع مع كبار القادة في القيادة العسكرية الأردنية حيث أنشئت غرفة عمليات على مدار الساعة بعد أسر الطيار.

وقال مسؤولون أميركيون إنه لم تشارك طائرات أميركية ولا أفراد أميركيون في تلك العملية العسكرية التي سقطت خلالها الطائرة الحربية الأردنية.

ووصف البيان الأردني تنظيم الدولة بأنه "لا يخفي مخططاته الإرهابية حيث قام بالكثير من العمليات الإجرامية من تدمير وقتل للأبرياء من المسلمين وغير المسلمين في سوريا والعراق".

ونشرت حسابات موالية لتنظيم الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي صورا زعمت أنها للطيار الذي أسره مقاتلو التنظيم وقالت إنه أردني كما نشرت صورا لما قالت إنه بطاقة هوية عسكرية أردنية.

وأمكن التأكد من صحة الصور من قبل اثنين من أقارب الطيار اتصلت بهما وكالة رويترز للأنباء وقالا إن قائد سلاح الجو الأردني أبلغهما بأسر الطيار الملازم أول معاذ الكساسبة "27 عاما". وأكد الجيش على نحو منفصل اسم الطيار.

وتظهر إحدى الصور الطيار الذي كان يرتدي قميصا أبيض بينما يخرجه عدد من المقاتلين المسلحين من الماء. وفي صورة أخرى كان يقف على اليابسة محاطا بأكثر من عشرة مقاتلين يرتدون زيا عسكريا ويحملون بنادق هجومية.

والأردن من الدول المشاركة في تحالف تقوده الولايات المتحدة لمحاربة التنظيم المتشدد ويقصف أهداف تنظيم الدولة في سوريا منذ سبتمبر.

وقال مصدر دبلوماسي غربي إن الأردن قدم قاعدة للإمدادات للحملة الجوية التي تقودها الولايات المتحدة كما أنه مركز لعمليات جمع المعلومات ضد مقاتلي الجماعات المسلحة.

صورة نشرتها صفحات لتنظيم الدولة على مواقع التواصل الاجتماعي لموقع تحطم الطائرة (AFP)

وتصدر الملك عبد الله الحلفاء الإقليميين للولايات المتحدة الداعمين للحملة لكنه يقول إنه لا يمكن التغلب على المتطرفين السنة بالوسائل العسكرية وحدها وإن فكرهم يجب مواجهته بالمنطق.

وتقول القيادة المركزية الأمريكية إن السعودية وقطر والبحرين والإمارات تشارك أو تدعم الغارات الجوية ضد أهداف تنظيم الدولة في سوريا.

ويسيطر مقاتلو التنظيم بالكامل تقريبا على محافظة الرقة الواقعة على الحدود مع تركيا.

وبعد أن استولى التنظيم على أسلحة في العراق طرد مقاتلوه معظم المسلحين المنافسين من المحافظة السورية في وقت سابق من العام الجاري وسيطروا على عدد من القواعد العسكرية الحكومية خلال فصل الصيف ومن بينها قاعدة جوية.

وتقصف الولايات المتحدة أيضا أهداف تنظيم الدولة في العراق حيث سيطر التنظيم على مساحات واسعة من الأراضي.