المرزوقي يؤسس حزب "شعب المواطنين"

أعلن الرئيس التونسي المنتهية ولايته المنصف المرزوقي عن تأسيس حراك شعبي أطلق عليه "شعب المواطنين"، وقال إن الهدف منه هو الدفاع عن مبادئ الثورة ومنع عودة الاستبداد بعد فوز الباجي قايد السبسي زعيم حزب نداء تونس بالرئاسة.

وقال المرزوقي إن مهمة هذا الحراك ستكون قيادة الحركة السياسية ودعم الوحدة الوطنية، بعيدا عما سماها "الإيديولوجيات التافهة".

وأضاف أن الحراك الذي أسسه ستكون ركيزته الديمقراطية الحقيقية الرافضة لعودة الاستبداد، وتعهد بألا يخذل الشباب في تحقيق مطالبهم الشرعية والثورية.

وقال إنه سيحمي الشعب من الاستبداد والتخاذل والانتهازية، منتقدا ما سماها النخب الفاسدة. وكان المرزوقي (69 عاما) قد ردد كثيرا في حملته لانتخابات الرئاسة عبارة "شعب المواطنين" التي قال إنها على النقيض من "شعب الرعايا".