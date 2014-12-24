المرزوقي: سأسلم السلطة محبة في تونس والاستقرار المدني

المنصف المرزوقي يحيي مؤيديه (رويترز)

دعا المنصف المرزوقي الرئيس التونسي المنتهية ولايته الأربعاء للتهدئة عقب الاحتجاجات التي اندلعت في جنوب البلاد بعد إعلان نتائج الانتخابات الرئاسية.

وقال المرزوقي في كلمة موجهة للتونسيين "بخصوص الأحداث الجارية الآن والمتعلقة بنتائج الانتخابات وبقدر تفهم مشاعر البعض من غضب أو لم يجدوا النتائج التي ينتظرونها بقدر ما لا أقبل ولا أفهم أن تكون الاحتجاجات عنيفة تؤدي إلى حرق مقرات الدولة أو الأحزاب وتهديد حياة المواطنين".

وأضاف "هذا أمر مرفوض جملة وتفصيلا وأدين كل ما له علاقة بالعنف للتعبير عن المشاعر السياسية.. وهتف الطرق السلمية.. الطرق السلمية".

واندلعت احتجاجات في مدن بالجنوب التونسي بعد إعلان الهيئة المستقلة للانتخابات فوز السياسي المخضرم الباجي قايد السبسي بنسبة 55.68%.

وعقب إعلان فوز السبسي الاثنين اندلعت احتجاجات في تطاوين وقبلي ومدنين وقابس وسيدي بوزيد بجنوب البلاد احتجاجا على فوز مسؤول من النظام السابق بمنصب رئيس البلاد.

وأحرق محتجون في سوق الأحد بمحافظة قبلي الأربعاء مركزا للحرس الوطني ومقر حزب حركة نداء تونس الذي يتزعمه السبسي.

وتابع المرزقي الذي حصل على أغلب الأصوات في محافظات الجنوب "طلبي الملح لأهلي خاصة في الجنوب هو وقف الاحتجاجات محبة في تونس، في كامل البلاد أدعو للتهدئة فهي عنوان الوطنية".

وكشف المرزوقي في خطابه أنه قرر تسليم الرئاسة للسبسي زعيم حزب حركة نداء تونس الثلاثاء المقبل دون تقديم طعون للمحكمة الإدارية بشأن التجاوزات.

وقال "قررت نقل السطة باقرب وقت ممكن يوم الثلاثاء وعدم الذهاب للطعون رغم كل ما يدفعني إليها لكن محبة في تونس ومحبة في الاستقرار والسلم المدني لن أفعل".

لكنه أوضح أنه سيتقدم بشكوى للقضاء قائلا "اعتبر أنه وقعت خروقات لا يجب تجاوزها لذلك قررت بالاتفاق مع الطاقم القانوني رفع قضية أمام القضاء العدلي في كل تجاوز وأعرف أن القرار العدلي سينصفني".