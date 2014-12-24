الأسهم الأمريكية تسجل أعلى المستويات في تاريخها

سجل اثنان من مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية أعلى مستوى في ختام تعاملات بورصة نيويورك الليلة الماضية، وذلك بفضل بيانات قوية فاقت التوقعات بشأن نمو اقتصاد الولايات المتحدة.

فقد تخطى مؤشر "داو جونز" الذي يضم أسهم الشركات الصناعية الكبرى مستوى ثمانية عشر ألف نقطة لأول مرة على الإطلاق.

كما سجل مؤشر "ستاندرد آند بورز" مستوى قياسيا جديداً بعدما أظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد الأمريكي نما في الربع الثالث من العام الحالي بأسرع وتيرة له في أحد عشر عاما.

وعزا محللون اقتصاديون نمو الاقتصاد الأمريكي إلى ارتفاع إنفاق المستهلكين والشركات على حد سواء.