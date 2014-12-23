250 موقعا تراثيا سوريا تضررت جراء الحرب

صورة مجمعة لمنارة الجامع الأموي بحلب قبل وبعد تدميرها (Getty-أرشيف)

قال معهد الأمم المتحدة للتدريب والأبحاث الثلاثاء إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية أظهرت أن 290 موقعا تراثيا في سوريا تاريخها يمتد إلى فجر الحضارة تضررت جراء الحرب الأهلية الدائرة في البلاد.

والتراث الحضاري السوري يغطي ممالك عظمى في الشرق الأوسط وتعرضت مواقع ومباني تراثية في أنحاء البلاد مثل الجامع الأموي في مدينة حلب لعمليات نهب أو تضررت أو دمرت خلال الحرب الدائرة منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وخلص معهد الأمم المتحدة من خلال التدقيق في صور الأقمار الصناعية المتاحة تجاريا إلى أن هناك 24 موقعا دمرت تماما و189 موقعا تضررت بشدة أو بدرجة متوسطة و77 موقعا ربما تكون تضررت.

وقال المعهد في تقرير جديد إن هذه "شهادة خطيرة على التضرر المستمر في التراث الثقافي السوري الواسع".

وأضاف "يجب تصعيد الجهود الوطنية والدولية لحماية هذه المناطق لإنقاذ أكثر ما يمكن إنقاذه من هذا التراث الهام للبشرية".

صورة بواسطة الأقمار الصناعية للجامع الأموي بحلب قبل تدمير المنارة (Getty)

وتسببت الاشتباكات بين قوات نظام الرئيس بشار الأسد وقوات المعارضة في إلحاق أضرار بمواقع ومبان تاريخية في أنحاء سوريا. وتتهدد عمليات السلب والنهب مقابر في بلدة تدمر في البادية السورية كما تضررت معابد رومانية.

ووثق تقرير معهد الأمم المتحدة الأضرار الواسعة النطاق التي لحقت بمواقع مسجلة تراثا ومنها مواقع تسجلها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو" في قائمة التراث العالمي ومعظمها في مدينة حلب بشمال سوريا.

واستخدم طرفا الصراع الحصون القديمة قواعد عسكرية، ونشر الجيش السوري قناصته على سطح قلعة حلب وهي من أقدم وأكبر قلاع العالم.

كما سيطرت قوات المعارضة السورية على قلعة حصن الفرسان التي يرجع تاريخها إلى 900 عام. واستعادها جيش الأسد في مارس لكن بعد قصف دام لأشهر.

صورة بالقمر الصناعي للجامع الأموي بحلب بعد تدمير منارته (Getty)

وكشفت صور الأقمار الصناعية أيضا عن تعرض مواقع في الرقة ومدينة تدمر عمرها ألف عام إلى أضرار كبيرة. وقال معهد الأمم المتحدة إن مدينة بصرى القديمة ومستوطنات مهجورة من الفترة البيزنطية في شمال سوريا تضررت أيضا. كما دمر مقاتلون متشددون مواقع قديمة يعتبرونها من البدع.

وكان مأمون عبد الكريم مدير عام الآثار والمتاحف السورية قال لوكالة رويترز للأنباء العام الماضي إن عشرات الآلاف من القطع الأثرية التي تغطي عشرة آلاف عام من تاريخ البشرية نقلت إلى مخازن متخصصة حتى لا تتعرض للنهب.

وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من 200 ألف شخص قتلوا في الحرب السورية التي بدأت في مارس عام 2011 باحتجاجات شعبية ضد الأسد ثم تحولت إلى حرب أهلية بعد أن قمعت قواته الاحتجاجات بالعنف.