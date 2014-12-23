البث الحي
منوعات

معارك سنجار تصل ذروتها بين الأكراد وتنظيم الدولة

23/12/2014

تتواصل المعارك بين وحدات من قوات حماية الشعب الكردية السورية ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في أحياء البلدة القديمة في سنجار شمال غرب الموصل مدعومة بغارات من طائرات التحالف الدولي.

وقد تمكنت قوات البيشمركة الكردية من الوصول إلى آلاف اليزيديين المحاصرين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في جبل سنجارغرب الموصل.

ونقلت قوات البيشمركة العشرات منهم إلى قاعدة  فيشخابور شمال العراق بعدما تمكنت القوات الكردية بمساندة طيران التحالف من كسر الحصار الذي فرضه مسلحو التنظيم على مدينة سنجار في شهر أغسطس أب الماضي.

وشهدت المعارك مقتل 16 من عناصر التنظيم وثلاثة من أفراد قوة حماية سنجار ، ويذكر أن الطرفين استخدما الأسلحة الثقيلة خلافاً للأيام السابقة.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إلى جبل سنجار، التي أكد خلالها أن البشمركة ستوجه ضربات لتنظيم الدولة أينما تطلب الأمر.

المزيد من منوعات

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

شرطي فرنسي يطرح مصورا على الأرض ويصيبه بجروح (فيديو)

المصور كلوتير أتشي (رويترز)