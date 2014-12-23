معارك سنجار تصل ذروتها بين الأكراد وتنظيم الدولة

تتواصل المعارك بين وحدات من قوات حماية الشعب الكردية السورية ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في أحياء البلدة القديمة في سنجار شمال غرب الموصل مدعومة بغارات من طائرات التحالف الدولي.

وقد تمكنت قوات البيشمركة الكردية من الوصول إلى آلاف اليزيديين المحاصرين من قبل تنظيم الدولة الإسلامية في جبل سنجارغرب الموصل.

ونقلت قوات البيشمركة العشرات منهم إلى قاعدة فيشخابور شمال العراق بعدما تمكنت القوات الكردية بمساندة طيران التحالف من كسر الحصار الذي فرضه مسلحو التنظيم على مدينة سنجار في شهر أغسطس أب الماضي.

وشهدت المعارك مقتل 16 من عناصر التنظيم وثلاثة من أفراد قوة حماية سنجار ، ويذكر أن الطرفين استخدما الأسلحة الثقيلة خلافاً للأيام السابقة.

وتأتي هذه التطورات بعد زيارة رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني إلى جبل سنجار، التي أكد خلالها أن البشمركة ستوجه ضربات لتنظيم الدولة أينما تطلب الأمر.