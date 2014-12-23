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مبعوث الأمم المتحدة ليون في طبرق لإيجاد فرص للحوار

23/12/2014

التقى مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا برناردينو ليون  في طبرق بوزير الخارجية في الحكومة المنبثقة عن البرلمان المنحل محمد عبد العزيز وبرئيس البرلمان المنحل عقيلة صالح وذلك تمهيدا للبحث عن فرص لعقد محادثات جديدة مع الفرقاء.

وقال ليون إن الخيار العسكري سيئ جدا لليبيا وإن العالم يحاول دعم الحوار السياسي وتحقيق السلام والديمقراطية.

وأضاف ليون أن الأمم المتحدة مجمعة على التوصل إلى قرارات بشأن ليبيا بعد عدة نقاشات، مشددا على أن هناك التزاما واضحا لدعم الحوار بين الليبيين من قبل جميع الأعضاء في الأمم المتحدة دون استثناء.

ميدانيا قالت مصادر محلية بمدينة درنة إن خمسة أشخاص قتلوا الاثنين في اشتباكات متقطعة دارت في ضواحي المدينة بين قوات مجلس شورى مجاهدي درنة وقوات موالية للواء المتقاعد حفترفي حين تعرضت مدينة سرت لقصف عنيف بالطائرات.

وفي بنغازي قتل عشرون شخصا وجرح أكثر من ستين من قوات اللواء حفتر في منطقة الليثي والأحياء المجاورة إثر المواجهات المسلحة مع قوات تابعة لمجلس شورى ثوار بنغازي.

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