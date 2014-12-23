البث الحي
منوعات

الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها في جلسة الثلاثاء

23/12/2014

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات الثلاثاء لتواصل صعودها للجلسة السادسة على التوالي ومقتفية أثر مكاسب وول ستريت التي أغلق فيها مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 عند مستويات قياسية مرتفعة.

وخالفت أسهم شركة نوتريكو الهولندية للأعلاف اتجاه السوق اليوم لتهبط خمسة بالمئة بعد أن قالت شركة كارجيل الأمريكية للسلع الأولية إنها قررت سحب عرضها للاستحواذ على نوتريكو.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة عند الافتتاح بينما زاد كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0.2 بالمئة.

المزيد من منوعات

مسلحون في زي عسكري يسطون على سفارة أوكرانيا في السودان

الجناة كان بحوزتهم كمية من الأسلحة (وكالة السودان للأنباء)

تداول واسع لمقطع استخراج أحجار دومينو من بطن رجل (فيديو)

استخراج قطع من أحجار لعبة الدومينو من بطن مريض (مواقع التواصل الاجتماعي)

السجن 5 أشهر لرجل قتل "ديكا" في فرنسا

الديك الفرنسي مارسيل.. حكم على قاتله بالسجن (مواقع التواصل)

بطريقة مبسطة.. كيميائي يشرح آلية عمل لقاح كورونا وأهميته (فيديو)

الكيميائي الأمريكي وطالب الدكتوراة في جامعة كورنيل، روب سواندا (موافع التواصل)
الأكثر قراءة

بعد إعلان خسارته في انتخابات النواب.. "أحمد طنطاوي" ضمن الأعلى تداولا في مصر

أحمد الطنطاوي اشتهر بمعارضته الشديدة داخل البرلمان (موافع التواصل)

القبض على ممثل إسرائيلي في دبي.. ما القصة؟

اعتقل الكوميديان الإسرائيلي غي هوخمان في دبي (مواقع التواصل الاجتماعي)

شاهد: تشييع جثمان الشاب الشيشاني قاتل المعلم الفرنسي في باريس

تشييع جنازة الشاب عبد الله أنذروف في قريته الشيشانية (موافع التواصل)

شرطي فرنسي يطرح مصورا على الأرض ويصيبه بجروح (فيديو)

المصور كلوتير أتشي (رويترز)