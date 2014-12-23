الأسهم الأوروبية تواصل ارتفاعها في جلسة الثلاثاء

ارتفعت الأسهم الأوروبية في بداية التعاملات الثلاثاء لتواصل صعودها للجلسة السادسة على التوالي ومقتفية أثر مكاسب وول ستريت التي أغلق فيها مؤشرا داو جونز وستاندرد آند بورز 500 عند مستويات قياسية مرتفعة.

وخالفت أسهم شركة نوتريكو الهولندية للأعلاف اتجاه السوق اليوم لتهبط خمسة بالمئة بعد أن قالت شركة كارجيل الأمريكية للسلع الأولية إنها قررت سحب عرضها للاستحواذ على نوتريكو.

وفي أنحاء أوروبا ارتفع مؤشر فايننشال تايمز 100 البريطاني 0.1 بالمئة عند الافتتاح بينما زاد كاك 40 الفرنسي وداكس الألماني 0.2 بالمئة.