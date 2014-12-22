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مقتل شرطي في فلوريدا وإلقاء القبض على المشتبه به

22/12/2014

قالت تقارير إعلامية ومكتب مسؤول بالشرطة إن ضابطا بشرطة فلوريدا قتل في إطلاق نار في وقت مبكر يوم الأحد وإنه تم إلقاء القبض على مشتبه به.

وقال مكتب مدير شرطة بينيلاس إن إطلاق النار وقع في تاربون على بعد نحو 48 كيلومترا شمال غربي تامبا.

ولم يحدد مكتب مدير الشرطة هوية الضابط القتيل أو المشتبه به ولم يذكر دافعاً, وقالت صحيفة تامبا باي تايمز إن ضحية إطلاق النار ضابط في شرطة تاربون سبرينجز. 

وقال مكتب مدير الشرطة في بيان إنه تم إلقاء القبض على المشتبه به بعد أن فر من موقع إطلاق النار واصطدمت سيارته بعامود للإنارة وسيارة أخرى.

وجاء مقتل الضابط في فلوريدا بعد إطلاق نار في مدينة نيويورك بعد ظهر السبت الماضي حيث قتل مسلح ضابطين بالشرطة ثم انتحر. 

وقالت السلطات إن مطلق الرصاص أشار على موقع للتواصل الاجتماعي إلى أنه قد ينتقم لقتل الشرطة الأمريكية رجالا عزلا من السود في الآونة الأخيرة.

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