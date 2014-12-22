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فريق حملة السبسي يعلن فوزه في السباق الرئاسي بتونس

22/12/2014

 

أعلن فريق الحملة الانتخابية لمرشح حزب حركة نداء تونس الباجي قايد السبسي أنه فاز في الدور الثاني للانتخابات الرئاسية مباشرة عقب غلق مكاتب الاقتراع مساء الأحد.

وقال محسن مرزوق مدير الحملة الانتخابية للسبسي في مؤتمر صحفي عقب غلق مكاتب الاقتراع إن مرشح الحزب حركة نداء تونس فاز في الانتخابات الرئاسية لكن دون أن يعطي أرقاما محددة.

وأوضح مرزوق "سنقبل الفوز بتواضع, سنمد أيدينا للعمل مع الجميع" , وتابع "الفارق كان واضحا لكن مثل كل الديمقراطيات.. نطلب من الجميع القبول بالنتائج".

وكان السبسي قد قال "انتهت الحملة الانتخابية نشكر كل من ساندنا ومن ساند منافسنا, أتوجه له بالتحية" وتابع "المستقبل البعيد والقريب يحتم علينا العمل معا من أجل تونس".

وفي حال تأكدت النتائج سيكون السبسي أول رئيس لتونس بعد ثورة 2011 منتخب بشكل مباشر من الشعب في انتخابات ديمقراطية.

وفي مؤتمر صحفي في نفس التوقيت لمدير الحملة الانتخابية للرئيس المؤقت الحالي المنصف المرزوقي، قال عدنان منصر إن المؤشرات الأولى تظهر تقارباً في النتائج.

وقال منصر "نصرح بشكل واضح أن ميزان التنافس متقارب جداً ما يجعل احتساب كل صوت مسؤولية".

ويتوقع أن تظهر المؤشرات الأولى لنتائج الانتخابات بعد مرور الساعات الأولى من انتهاء التصويت لكن هيئة الانتخابات قالت إن الإعلان عن النتائج الأولية سيكون مساء الاثنين.

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