شبكة الجزيرة توسع خدمة الجزيرة مباشر

أصدرت شبكة الجزيرة مباشر بيانا صحفيا قالت فيه: إن الجزيرة مباشر العامة تجربة جديدة رائدة في النقل الحي التفاعلي وستعتمد على خريطة برامجية غير تقليدية تسير بناء على مقترحات وتفاعل المشاهدين.

وانطلاقا من التجربتين الرائدتين الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر ارتأت شبكة الجزيرة الإعلامية إطلاق تجربة تليفزيونية جديدة مستمدة من روحي المشروعين السابقين ومستفيدة من طاقتيهما في مشروع واحد هو الجزيرة مباشر العامة.

وبناء عليه فسوف تحل الجزيرة مباشر العامة في بثها على ترددي الجزيرة مباشر والجزيرة مباشر مصر التي سوف يتوقف بثها مؤقتا لحين تهيئة الظروف المناسبة للبث مجددا من القاهرة، بعد استكمال التصاريح اللازمة لعودتها إلى مصر بالتنسيق مع السلطات المصرية.

وستقدم الجزيرة مباشر العامة تجربة جديدة تنقل الحدث المباشر من مختلف أنحاء العالم في وقت حدوثه متبوعا بالتحليل على مدار الساعة، في صيغة تغطية خبرية متواصلة وعلى مدار الساعة تتفق وسرعة إيقا الحدث في المنطقة والعالم بأسره.

وستركز القناة الجديدة على التفاعل بين المشاهدين والحدث الذي يتم نقله حيا، وهو ما يجعلها فضاء مفتوحا للمشاهد ليعبر عن رأيه وليس فقط ليتلقى الخبر والأحداث.

وستعتمد خريطة البث على مقترحات المشاهدين أكثر من اعتمادها على نمط تقليدي من خرائط البث الثابت.