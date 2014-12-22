حكومة الوفاق الفلسطينية تشكل لجنة لاستلام المعابر

فلسطينيون يجتازون معبر إيرز بين غزة وإسرائيل (Getty)

أعلن رئيس وزراء حكومة الوفاق الفلسطينية رامي الحمد الله الاثنين، عن تشكيل لجنة لترتيب استلام كافة معابر قطاع غزة.

وقال الحمد الله في بيان صحفي إن تشكيل اللجنة "يأتي لدفع عملية تمكين حكومة الوفاق الوطني من عملها في قطاع غزة، وتسريع عملية إعادة الإعمار، لا سيما في ظل ما يواجهه أبناء شعبنا في غزة من ظروف صعبة".

واعتبر الحمد الله أن عمل اللجنة "يتطلب دعما من جميع الأطراف السياسية لتعزيز جهود الحكومة في تلبية احتياجات المواطنين في قطاع غزة".

وسيترأس اللجنة المشكلة رئيس هيئة الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية حسين الشيخ وعضوية كل من مدير المعابر نظمي مهنا ووكيل مساعد هيئة الشؤون المدنية في غزة ناصر السراج على أن تباشر مهامها اعتبارا من اليوم الاثنين 22 ديسمبر 2014.

وكانت أربع فصائل فلسطينية أعلنت في وقت سابق من الأسبوع الماضي وفي محاولة لتفعيل اتفاق المصالحة بين فتح وحماس أنها اجتمعت فيما بينها وقامت بصياغة ومناقشة مبادرة من ست نقاط لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس، والفصائل الفلسطينية التي اشتركت في صياغة تلك المبادرة هي الجبهتان الشعبية والديمقراطية وحركة الجهاد الإسلامي وحزب الشعب مبادرة.

جميل زاهر (أرشيف-الجزيرة)

ووفقا لتصريحات جميل مزهر القيادي بالجبهة الشعبية للزميل محمد وشاح مراسل الجزيرة مباشر في غزة فإن اجتماعا قد عقد الخميس الماضي بحضور ممثلي الفصائل الفلسطينية في غزة دون حركتي حماس وفتح وقد وضعت الفصائل المجتمعة مبادرة من ست نقاط ستة لتحقيق المصالحة وهي:

– وقف التراشق الإعلامي بين الطرفين.

– استلام الحكومة لمهامها.

– استلام الحكومة للمعابر.

– تفعيل المجلس التشريعي.

– تشكيل لجنة وطنية لمتابعة تنفيذ بنود المصالحة.

– متابعة التحقيقات بشأن التفجيرات الأخيرة التي طالت منازل قيادات فتح بقطاع غزة والتي أتهمت حركة حماس بتنفيذها.

وأملت الفصائل الفلسطينية التي صاغت تلك المبادرة في نجاحها بإنهاء القطيعة وتجسيد المصالحة بين فتح وحماس على الأرض لما في ذلك من فائدة سيجني ثمرتها الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية.