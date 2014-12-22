الهيئة العليا للانتخابات: فوز السبسي برئاسة تونس

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات الرئاسية التونسية النتائج الأولية للنتخابات التونسية بفوز المرشح الباجي قائد السبسي بالجولة الثانية للانتخابات، وقالت إن الطعون والمخالفات التي حدثت خلال الجولة الثانية للانتخابات لا يمكنها التأثير على نتائج الانتخابات.

وأضافت الهيئة العليا للانتخابات أن النتائج الأولية للجولة الثانية للانتخابات والتي تنافس فيها المرشحان الباجي قائد السبسي والرئيس المنتهية ولايته منصف المرزوقي سارت بشكل هادئ ومنظم وشكرت كل الهيئات والمنظمات الدولية التي شاركت في مراقبة الانتخابات الرئاسية التونسية.

وتابعت الهيئة أن العدد الإجمالي للناخبين الذين أدلوا بأصواتهم في الجولة الثانية للانتخابات التونسية في خارج وداخل تونس هو 3189672 صوتا بنسبة 60.11% من الأصوات.

وأوضحت الهيئة أن العدد الإجمالي للناخبين الذين قامو بالتصويت في داخل وخارج تونس 3.189672 ناخب بنسبة 60.11% من الناخبين المسجلين.

وأردفت أن المرشح الباجي قايد السبسي حصل على 1731529 صوتا بنسبة 55.68% من الأصوات الصحيحة، بينما حصل منافسه المنصف المرزوقي الرئيس المنتهية ولايته على 1378513 صوتا بنسبة 44.32%.

وبناء على ما سبق من نتائج فقد أعلنت الهيئة العليا للانتخابات التونسية فوز المرشح الباجي قايد السبسي بالانتخابات الرئاسية التونسية، وقالت إن النتائج النهائية ستعلن في وقت لاحق من مساء اليوم لتفتح بذلك بوابة الطعون.

يذكر أن تونس عرفت منذ استقلالها عن فرنسا عام 1956 وحتى الآن تولي خمسة رؤساء الحكم وهم:

• الحبيب بورقيبة: تولى الحكم بعد استقلال تونس مباشرة في 25 يوليو 1957 وبقي حتى 7 نوفمبر 1987

عندما أطاح به وزيره الأول زين العابدين بن علي.

• زين العابدين بن علي: تولى الحكم في 7 نوفمبر 1987وحتى 14 يناير 2011، وبقي في الحكم لخمس ولايات متتالية، أطيح به من الحكم وهرب يوم 14 يناير 2011 من البلاد لاجئا للمملكة العربية السعودية عقب اندلاع ثورة الياسمين.

• محمد الغنوشي رئيس اليوم الواحد 14 يناير 2011.

أحدث فرار زين العابدين بن علي، إلى السعودية فراغا في منصب الرئاسة، ليتولى الوزير الأول محمد الغنوشي آنذاك مهام الرئيس لمدة 24 ساعة.

ولكن المجلس الدستوري التونسي يلجأ إلى الفصل 57 من الدستور ويعلن شغور منصب الرئيس في 15 يناير 2011 ليتولى رئيس مجلس النواب محمد فؤاد المبزع منصب رئيس الجمهورية مؤقتا.

• المنصف المرزوقي وتولى المنصب في 12 ديسمبر 2011 بعد انتخابه من قبل المجلس التأسيسي.

• الباجي قايد السبسي رئيسا لتونس بعد حصوله على 55% من أصوات الناخبين في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التونسية.