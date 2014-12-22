القطرية تتسلم رسميا طائرة إيرباص "A350 XWB"

الطائرة الجديدة خلال تحليقها (Getty)

استلمت الخطوط الجوية القطرية الاثنين أولى طائرات إيرباص "A350 XWB" أحدث الطائرات عريضة البدن الضخمة، لتصبح بذلك أولى الشركات التى تضم لأسطولها أكثر الطائرات تميزا بعدما ضمت من قبل طائرات "A380 منذ حوالي ثلاثة أشهر مضت.

وستبدأ الخطوط القطرية أولى رحلاتها إلى فرانكفورت الألمانية منتصف يناير 2015 المقبل لتصل بعد ذلك إلى معظم أنحاء العالم عندما تستلم مجمل الطائرات المتعاقد عليها والبالغ عددها 80 طائرة من طراز A350 الذى ضمته مؤخرا إلى أسطولها.

وستقلع أولى طائرات "A350 XWB" التي تسلمتها الخطوط القطرية من مدينة تولوز الفرنسية حيث تم تصنيعها في طريقها إلى موطنها فى العاصمة القطرية الدوحة غدا الثلاثاء، حيث سيتم تدشينها رسميا فى السابع من يناير 2015 المقبل فى الدولة الخليجية.

جوائز للاكثر تفاعلا على الجزيرة مباشر:

وبهذه المناسبة قدمت الخطوط الجوية القطرية تذكرتين على متن خطوطها من أى مكان فى العالم إلى مع اقامة ثلاث ليالى فى العاصمة القطرية الدوحة لأكثر شخصين تفاعلا سواء بالتعليقات أو الضغط على أيقونة "Like" أو مشاركة محتوايات على صفحة قناة الجزيرة مباشر على فيسبوك.

مزايا "A350 XWB" للمسافرين:

وتتميز طائرة الخطوط القطرية الجديدة "A350 XWB" بمقصورتها الرحبة وحجمها الكبير وباستخدام أحدث التقنيات والابتكارات في مجال الرفاهية والترفيه وهو ما يمنح المسافرين تجربة سفر فريدة، فشغف الامتياز وتقديم الأفضل للركاب شكلا هاجسا تميزت به مسيرة الشركة القطرية منذ انطلاقها.

وتعتبر مقاعد طائرة الخطوط القطرية الجديدة "A350 XWB" الأوسع في فئتها بالنسبة لدرجتي رجال الأعمال والدرجة السياحية، كما أن محركها المزدوج الجديد يصدر مستوى ضجيج أقل من أي محرك آخر من نفس النوع والحجم، وتتمتع بتقنيات حديثة ومعززة للتحكم بتكييف الهواء، وإضاءة كاملة بتقنية "LED" وهو ما يوفر المزيد من الراحة للركاب والتقليل من الإرهاق خلال الرحلات خاصة الطويلة.

ومن المميزات الجديدة الأخرى الكاميرا المثبتة على بدن الالطائرة الخارجي تمكن المسافر من رؤية ما الذى يجري فى الخارج عبر شاشة مثبتة أمام المسافر تتيح له ملامسة السحاب ورؤية السماء والبحار وسطح الأرض من تحته كما لو كان يسبح فى الفضاء الواسع.

كما يمكن للمسافر أن يتعامل مع الشاشة بكل سهولة التي تعمل باللمس بطريقة مبسطة ومضمنة لعدد كبير من اللغات التي يمكن للمسافر أن يختار فيما بينها، بالإضافة إلى احتوائها على أكثر من ألف خيار ترفيهي يعمل بنظام أوريكس الحديث، مختلف وبشكل منفصل لكل شاشة على حدة في جميع الدرجات.

كما يتمتع بدن الطائرة بنظام حديث مبتكر للعزل الصوتي وهو ما يجعل الطائرة تتمتع بمستوى منخفض جداً من الضجيج الخارجي مقارنة بمثيلاتها.



تجربة الركاب والمقصورة

تتألف المقصورة من درجتين:

درجة رجال الأعمال وتحتوي على 36 مقعداً، كل سرير يمكن تحويله إلى سرير مسطح بشكل كامل، وشاشات حجمها 17 بوصة، كما تتمتع جميع مقاعد درجة رجال الأعمل بمدخل مباشر ومنفصل إلى ممرات الطائرة.

الدرجة السياحية: وتحتوي على 247 مقعداً عرضها 18 بوصة منظومة بحيث يحتوي كل صف من المقاعد على 9 مقاعد عرضية، كما تبلغ المساحة المحيطة لكل مقعد حوالي 32 بوصة، كما يتمتع كل مقعد بشاشة عرض للترفيه مساحتها 10.6بوصة.

ترتيب المقاعد في الدرجة السياحية (Getty)

وتتمتع المقاعد في الدرجة السياحية بمساحة أكبر على مستوى الكتف للركاب في المقعد المجاور للنوافذ بفضل التصميم العمودي للوحة الجدار.

الراحة والرفاهية:

وتتفر في الطائرة خدمة الإنترنت اللاسلكي "WIFI" لجميع الركاب تيح لهم استخدام أجهزتهم المحمولة واللوحية وهواتفهم الذكية.

المقاعد بجوار النوافذ تتمتع بمساحة رؤية واسعة جدا كما تتدرج الإضائة من النوافذ من شفافة إلى حاجبة للضوء بنسبة 100% وهو ما يوفر مرونة إضافية وراحة خاصة.

تتمتع الطائرة بنظام تكييف وتهوية ذي جودة عالية جودة هواء عالية فيتم تبديل الهواء في مقصورة الركاب بالكامل في فترة تتراوح من دقيقتين إلى ثلاث دقائق.

المزايا التكنولوجية الجديدة الصديقة للبيئة:

تنتج محركات ايرباص "A350 XWB" أقل نسبة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بأي طائرة أخرى عريضة البدن حيث تعمل من خلال أنظمة مبسطة لحرق الوقود بالطريق مثالية. وتساهم تلك التكنولوجيا المبتكرة المعتمدة فى الطائرة علي تحسين الأداء خلال التشغيل وتقلل من تكاليف الصيانة.

مواصفات الطائرة:

صنعت طائرة "A350 XWB" من 53% من المواد المركبة وما مجموعه 70% من المواد المعززة التي تمزج بين التيتانوم والألمنيوم.

ويتيح استخدام المواد المركبة خفض الوزن بدرجة كبيرة. وهذا يفيد مباشرة في خفض استهلاك الوقود وتقليل انبعاثات الكربون للراكب الواحد. حيث تقل نسبة استهلاكها للوقود عن مثيلاتها بـ25%. ويعتبر محرك "XWB ترنت" من المحركات الأكثر نظافة وكفاءة في استهلاك الطاقة ومن حيث الانبعاثات.

ومدادة الفايبر الكربون فايبر المستخدمة في أجزاء كثيرة من الطالئرة مادة لا تتعرض للتلف أو التآكل، وتسهل في تقليل كلفة الصيانة بشكل كبير.

المواصفات الفنية للطائرة:

الارتفاع: 17.05 مترا

الوزن الأقصى عند الإقلاع: 275 طنا

الطول الإجمالي: 66.89 مترا

أقصى عرض لمقصورة القيادة: 5.61 أمتار

باع الجناح: 64.75 مترا

مساحة الجناح: 442.9 مترا مربعا