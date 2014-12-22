الاحتلال الإسرائيلي يهدم 4 مساكن بالقدس

هدمت جرافات تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين أربعة مساكن وحظيرتين للأغنام في منطقة جبل البابا ببلدة العيزرية جنوب شرق القدس المحتلة, فيما شنت حملة اعتقالات بالقدس المحتلة وبيت لحم والخليل.

ففي القدس قامت قوة كبيرة من جنود الاحتلال باقتحام بلدة العيزرية وضربت حصاراً عسكرياً حول مساكن العائلات البدوية قبل أن تطرد السكان وتهدمها, وذلك بعد أن قامت منذ فترة بعمليات هدم في نفس المكان لصالح مشروعات استيطانية كما اعتقلت قوات الاحتلال ثلاثة شباب من مدينة القدس المحتلة وحوّلتهم إلى أحد مراكز الاعتقال والتحقيق في المدينة.

وشمل الاعتقال نور الشلبي و محمد أبو فرحة من منزليهما في القدس القديمة, وعلاء إبراهيم عبيد من بلدة العيسوية وفي بيت لحم, تم إعتقال خليل جمال الهرمي19 عاماً , وراغب مسالمة, وذلك بعد مداهمة جرت لمنزليهما وتفتيشه, فيما قام مستوطنون بالتعدي على مجموعة من مزارعي بلدة تقوع جنوب شرق بيت لحم وأوضح مدير بلدية تقوع تيسير أبو مفرح, في تصريح له اليوم, أن مجموعة من مستوطني نوكاديم المقامة على أراضي المواطنين شرق البلدة, اعتدوا على أكثر من 30 مزارعاً أثناء تواجدهم في أرضهم بمنطقة كعيبانة المحاذية للمستوطنة , رغم أن هناك قرارا من محاكم الاحتلال بملكية المواطنين لهذه الأرض, ومنع المستوطنين من دخولها.

وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي خالد نشأت كرجة 25عاماً من بلدة حلحول شمال الخليل جنوب الضفة الغربية, واقتادته إلى جهة غير معلومة كما داهمت قوات الاحتلال عدة أحياء في مدينة الخليل, ونصبت حواجزها العسكرية على مدخل بلدة سعير, وقامت بتفتيش مركبات المواطنين ودققت في بطاقاتهم الشخصية.