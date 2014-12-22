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الأكراد والأزيديون يقاتلون تنظيم الدولة للسيطرة على سنجار

22/12/2014

خاض مقاتلون أكراد و أزيديون قتالاً لاستعادة بلدة سنجار الشمالية الاستراتيجية من تنظيم الدولة بعد إنهاء حصار دام شهوراً للجبل المطل عليها.  

وستعيد السيطرة على البلدة أغلبية الأراضي التي فقدها أكراد العراق في الهجوم المفاجيء للجماعة في أغسطس آب , وسيعطي أيضا انتصارا استراتيجيا لكل من الأكراد العراقيين والحكومة المركزية في بغداد إذ يمكن للمقاتلين الاكراد حينئذ قطع الطريق السريع من سوريا إلى الموصل وهو خط إمداد حيوي لتنظيم الدولة .

وبدعم من طائرات حربية أمريكية دخل مقاتلون يزيديون وأكراد عراقيون انضم اليهم أيضا مقاتلون أكراد من سوريا وتركيا سنجار من موقع ربيعة الحدودي الغربي ومن جبل سنجار إلى الشمال الذي فتح الأكراد العراقيون ممراً اليه يوم الخميس.

 و من جانبه زار رئيس منطقة كردستان العراقية مسعود البرزاني جبل سنجار وتعهد باستعادة كل مدينة سنجار, وقال البرزاني على قمة الجبل "أغلب سنجار تحت سيطرتنا الآن و بعون الله سنحررها كلها" .

ونقل مقاتلون جرحى من البشمركة بمركبات إلى قمة الجبل للعلاج , وحلقت طائرات وطائرات هليكوبتر في الوقت الذي كان يسمع فيه بين الحين والآخر دوي غارة جوية ,وقال الجيش الامريكي إنه نفذ أربع ضربات جوية حول سنجار اليوم.

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