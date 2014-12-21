مصر تفتح معبر رفح الحدودي مع غزة بالاتجاهين

معبر رفح الحدودي في قطاع غزة (رويترز)

فتحت السلطات المصرية الأحد معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة من الاتجاهين للمرة الأولى منذ نحو شهرين ولمدة يومين، وذلك بعد إغلاقه من مصر يوم 25 أكتوبر/تشرين الأول، بعد مقتل 33 من قوات الأمن.

وقال مسؤول مصري إن المعبر سيفتح على مدى يومي الأحد والاثنين. وأضاف أنه لم يتم حتى الآن تحديد موعد لفتح المعبر بشكل دائم لأسباب أمنية.

وفتحت القاهرة المعبر منذ ذلك الحين مرتين بشكل جزئي من اتجاه، واحد للسماح للعالقين الفلسطينيين على أراضيها وفي الخارج بالعودة لقطاع غزة. وسمحت للمرة الأولى يوم الأحد بعبور الفلسطينيين من المرضى والطلاب والمقيمين في الخارج لأراضيها.

وقال مسؤولون في قطاع غزة الشهر الماضي إن إغلاق المعبر حال دون سفر نحو ألف شخص من غزة لتلقي العلاج في مصر.

ويعتبر معبر رفح هو المنفذ الرئيسي الوحيد لدخول غزة إذ تفرض إسرائيل حصارا على القطاع.

ونأى قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بأنفسهم مرارا عن أي أعمال عنف في سيناء أو في مصر عامة وينفون أي وجود مسلح للحركة في أي منطقة خارج الحدود الفلسطينية.

وعقب هجوم سيناء في أكتوبر/تشرين الأول صعدت مصر عملياتها العسكرية في المنطقة، وهدمت منازل لإقامة منطقة عازلة على الشريط الحدودي مع غزة.

وتهدف مصر إلى تدمير شبكة من الأنفاق تستخدم لتهريب الأسلحة من وإلى غزة لكن سكانا في سيناء يقولون إنها تستخدم لنقل البضائع الاستهلاكية التي توفر مصدر دخل حيوي للقطاع المنعزل.

وقد يؤثر إغلاق الأنفاق على موارد حركة حماس التي تفرض ضرائب على التجارة عبر الحدود كما قد تحرم سكان غزة من سبل تهريب مواد البناء والأدوية وغيرها من البضائع في ظل القيود التي تفرضها مصر وإسرائيل على عبور الأفراد والبضائع.

ووافقت حماس في سبتمبر/أيلول على تسليم المعابر الحدودية مع إسرائيل إلى حكومة توافق تقودها السلطة الفلسطينية لتسهيل دخول مساعدات إعادة الإعمار.

وتسبب الهجوم الإسرائيلي الذي استمر خمسين يوما على قطاع غزة في يوليو/تموز وأغسطس/آب في تدمير أحياء بكاملها في غزة وشرد آلاف الأشخاص.