ريال مدريد يتوّج بطلا لكأس العالم للأندية

ريال مدريد يتوج بطلا لكأس العالم للأندية (رويترز)

توّج ريال مدريد بلقب بطل كأس العالم للأندية لأول مرة منذ استحداث البطولة عام 2000، وذلك بفوزه على سان لورنزو الأرجنتيني بهدفين دون رد سجلهما سرجيو راموس وغاريث بيل.

وأبدى مدرب ريال مدريد الإسباني كارلو أنشيلوتي سعادته بالتتويج مؤكدا بأنه “إنجاز عظيم". وقال كارلو "أنا في غاية السعادة، التتويج بدوري أبطال أوروبا وفي مونديال الأندية في أول عام لي مع ريال دريد أمر جميل جداً”. كما أظهر أنشيلوتي تفاؤله إزاء عام 2015 وقال “هذا لقب لا ينسى، إنه لقب عظيم لكن الموسم لم ينتهي، سنسعى لتكرار ما فعلناه في 2014 في العام الجديد".

وفي السياق ذاته، امتدح المدرب الإيطالي لاعبه سرجيو راموس الذي سجل هدفين في بطولة كأس العالم للأندية قائلا "لقد سجل هدفاً آخر كما فعل في نهائي الشامبيونز ، لقد قدم عاماً رائعا".

من جهته، أكد سيرجيو راموس أنه "خاطر" باللعب مصاباً خلال المباراة النهائية من بطولة كأس العالم للأندية أمام سان لورينزو الأرجنتيني، مشيراً إلى أنه لم يكن يريد تفويت هذه المباراة المهمة، على حد وصفه.

وأوضح راموس -الذي فاز بجائزة أفضل لاعب في مونديال الأندية بالمغرب- "هذه لحظة شديدة التميز بالنسبة لي وللنادي ولا يمكن أن أضيعها، لذا خاطرت باللعب وأشكر الرب على أنني عدم تعرضي إلى أي ضرر".

وأضاف المدافع سيرجيو راموس "هذا يوم رائع لأنصار ريال مدريد، لقد جنينا ثمرة التعب والتضحية وأنا على المستوى الشخصي سعيد للغاية، لقد قدمت عاماً مثالياً وسجلت أهدافا مهمة وفزنا بلقب غاب عن خزائننا منذ سنوات طويلة، أهدي كل هذا لعائلتي".

وفي سؤال وجه للمدافع ألفارو أربيلوا عن فوز ريال مدريد قال "سر الانتصارات هو بالعمل الدائم وهو ما مكننا من التتويج في بطولة كأس العالم للأندية، نحن نشكر جميع المشجعين، هو لقب كبير وآمل أن نستمتع به".

وحسب صحيفة ماركا، فإن ريال مدريد لم يحقق 4 ألقاب في عام واحد طوال تاريخه، حيث جمع في 2013 ما بين دوري أبطال أوروبا وكأس ملك إسبانيا، بالإضافة إلى بطولتي السوبر الأوروبية وكأس العالم للأندية.