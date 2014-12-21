بدء التصويت في انتخابات الإعادة في تونس

الرئيس التونسي الانتقالي المنصف المرزوقي يدلي بصوته في انتخابات الرئاسة بتونس

يدلي الناخبون التونسيون بأصواتهم الأحد في جولة الإعادة من انتخابات الرئاسة التي تستكمل بها تونس آخر خطوات الانتقال إلى الديمقراطية الكاملة بعد قرابة أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت بحكم زين العابدين بن علي.

ويتنافس في انتخابات الجولة الثانية الرئيس الانتقالي الحالي محمد المنصف المرزوقي (69 عاما) والباجي قائد السبسي (88 عاما) زعيم حركة نداء تونس، بعدما اجتازا الدور الأول الذي أجري قبل نحو شهر، وحصل فيه المرزوقي على 33.34% والسبسي على 39.40%، وبهذا الاستحقاق الانتخابي ستنهي تونس المرحلة الانتقالية وبعد إقرار دستور جديد وانتخاب أعضاء مجلس نواب الشعب.

في أكتوبر/تشرين الأول الماضي. واعتبر كثيرون تونس مثالا للتحول الديمقراطي في المنطقة العربية التي مازالت تعاني من الاضطراب جراء ثورات الربيع العربي التي انطلقت عام 2011.

وتمتد فترة التصويت داخل تونس الأحد لعشر ساعات بدءا من الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، في حين يستمر التصويت في الخارج ثلاثة أيام بدأت الجمعة وتنتهي الأحد.

وفي سياق متصل، قالت وزارة الداخلية التونسية أمس السبت إن ضابطا تونسيا يحرس مركز اقتراع بمدينة القيروان الواقعة وسط البلاد أصيب بطلق ناري من سيارة مجهولة قبل ساعات من جولة الإعادة، غير أن متحدثا باسم الوزارة نفى أن يكون الهجوم "إرهابيا".

من جانب آخر، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات شفيق صرصار المرشحين إلى الامتناع عن التصريح بأي نتائج قبل أن تعلن الهيئة النتائج بشكل رسمي، وإلى التعهد بقبول تلك النتائج وعدم التشكيك فيها.

وذكرت الهيئة أنه يمكن أن تُعرف النتائج قبل منتصف ليل الاثنين، على أن تُعلن الهيئة اسم رئيس تونس الجديد في أقصى تقدير يوم الأربعاء المقبل.