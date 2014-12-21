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السيسي يعزل رئيس المخابرات ويكلف آخر

21/12/2014
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي

أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد، قرارا جمهوريا بإحالة رئيس المخابرات العامة اللواء محمد فريد التهامي للتقاعد ومنحه وسام الجمهورية من الطبقة الأولى تقديرا لجهوده وذلك بعد أكثر من عام على توليه المنصب.

وأعلن السيسي -في قرار آخر- بتكليف محمود فؤاد فوزي, بالقيام بأعمال رئيس المخابرات العامة اعتبارا من اليوم الموافق 21 ديسمبر/كانون الأول الجاري. كما عين بموجب قرار جمهوري ثالث محمد طارق عبد الغني سلام, نائبا لفوزي.

وكان التهامي قد عُيِّن رئيسا للمخابرات العامة في يوليو/تموز 2013 بعد إعلان الجيش عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين إثر احتجاجات على حكمه الذي استمر عاما واحدا.

وقالت وكالة أسوشيتد برس للأنباء إن التهامي سبق أن ترأس هيئة الرقابة الإدارية حتى عام 2012 عندما عزله مرسي من المنصب.

وأضافت الوكالة أنه من غير الواضح ما إذا كان قرار إحالة التهامي للتقاعد يعكس تغييرا في السياسة المصرية، لكنه يزيح أحد أبرز الصقور في إدارة الرئيس السيسي، على حد تعبير أسوشيتد برس.

ونسبت إلى عدد من المسؤولين -لم تكشف عن هويتهم- القول إن التهامي عُزل من منصبه لأسباب صحية، بينما رأى آخر أن السبب هو الرغبة في "تجديد الدماء" في ضوء الوضع الأمني الذي يزداد تعقيدا.

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