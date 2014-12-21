التحالف يشن 16 غارة على مواقع لتنظيم الدولة

قصف على مدينة كوباني

قال الجيش الأمريكي إن قوات التحالف التي تقودها الولايات المتحدة هاجمت مواقع لتنظيم الدولة الأحد وشنت ثلاث غارات جوية في سوريا و13 في العراق باستخدام المقاتلات والقاذفات وغيرها من الطائرات الحربية.

وذكرت القيادة المشتركة لعمليات التحالف في بيان أن أربع غارات من التي شنها التحالف في العراق وقعت بالقرب من سنجار في شمال البلاد مما أدى لتدمير مبان تابعة للتنظيم ووحدات تكتيكية وعربات. ومن بين المدن العراقية الأخرى التي استهدفتها الضربات تلعفر والموصل وبيجي. وأشار البيان إن الضربات في سوريا تركزت حول مدينة كوباني (عين العرب) قرب الحدود مع تركيا.

في سياق متصل أفادت مصادر أمنية عراقية بأن 29 شخصا أغلبهم من عناصر تنظيم تنظم الدولة سقطوا الأحد في حوادث أمنية متفرقة شهدتها مدينة بعقوبة العراقية. وأوضحت المصادر أن 14 مسلحا بينهم ثلاثة قيادات بارزة قتلوا في قصف جوي لمواقعهم شمال شرق بعقوبة، فضلا عن تدمير عدد من العجلات المحملة بالأسلحة كانت تستخدم في الهجمات.

كما قتل خمسة مسلحين من تنظيم الدولة وثلاثة من متطوعي الحشد الشعبي في اشتباكات شمال شرق بعقوبة، واضطر متطوعو الحشد الشعبي إلى ترك مواقعهم والانسحاب من المناطق التي سبق أن سيطروا عليها في قرى الجزيرة والبازول.

وأفادت المصادر بأن " دراجة نارية مفخخة موضوعة بجانب طريق في الأطراف الجنوبية لقضاء الخالص شمال بعقوبة انفجرت لدى مرور دورية تابعة للشرطة الاتحادية ما أسفر عن مقتل أربعة من قوات الشرطة وإصابة أربعة آخرين بينهم ضابطين احدهما برتبة ملازم والآخر نقيب".

وأضافت أن ثلاثة قذائف هاون سقطت على حيي العسكري وحي بلور في قضاء المقدادية شمال شرق بعقوبة ما أسفر عن مقتل ثلاثة مدنيين بينهم امرأة وإصابة سبعة آخرين ، كما لحقت أضرار بثلاثة منازل.