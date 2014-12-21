ارتفاع الوفيات بفيروس الإيبولا إلى 7373 في غرب أفريقيا

استمرار تفشي الإيبولا في غرب أفريقيا

قالت منظمة الصحة العالمية إن عدد الوفيات بوباء ايبولا في الدول الثلاث الأكثر تضررا في غرب إفريقيا ارتفع إلى 7373 بين 19031 حالة سجلت حتى الآن هناك.

وأظهرت أحدث البيانات التي نشرت على موقع منظمة الصحة العالمية على الانترنت الليلة الماضية تسجيل 500 حالة وفاة جديدة من جراء أسوأ إصابة لهذا المرض القاتل في غينيا وليبيريا وسيراليون منذ نشرت المنظمة الأرقام السابقة في 17 ديسمبر كانون الأول.

وتعتبر سيراليون هي الأكثر تضررا إذ بلغ عدد حالات الإصابة فيها 8759 حالة مقابل 7819 حالة في ليبيريا. لكن الوفيات في سيراليون التي بلغت 2477 وفاة كانت أقل من ليبيريا حيث سجلت 3346 حالة وفاة مما دفع بعض الخبراء إلى التشكيك في الأرقام التي تعلنها فريتاون.

وبدأت حكومة سيراليون في الأسبوع الماضي عملية كبيرة لاحتواء الوباء. وقال الرئيس ارنست باي كوروما على التلفزيون الرسمي إنه جرى في إطار هذه العملية تقييد حركة السفر بين المناطق المختلفة في البلاد وفرض قيود على التجمعات العامة بمناسبة عيد الميلاد.

وقال كبير الأطباء في حكومة سيراليون إن فيكتور ويلوبي وهو طبيب كبير توفي بسبب الإيبولا الخميس بعد ساعات من وصول عقار تجريبي للبلاد كان من الممكن أن يستخدم في علاجه. وأشاد الأمين العام للأمم المتحدة بان غي مون بموظفي الرعاية الصحية الذين يحاربون فيروس الإيبولا أثناء قيامه بأول زيارة لليبيريا وسيراليون بعد تفشي المرض.