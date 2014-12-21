أوباما يتعهد بالعمل على إغلاق معتقل غوانتانامو

الرئيس الأمريكي باراك أوباما

قال الرئيس الأمريكي باراك أوباما في مقابلة مع شبكة سي.إن.إن التلفزيونية الأمريكية تذاع الأحد إنه سيفعل "كل ما في وسعه" لإغلاق السجن الأمريكي الحربي في خليج غوانتانامو بكوبا وذلك بعد إعادة أربعة أفغان كانوا محتجزين هناك إلى بلادهم.

وكان أوباما قد تعهد بإغلاق السجن الذي أثار ادانات دولية عندما تولى منصبه قبل ست سنوات تقريبا قائلا إنه يلطخ صورة الولايات المتحدة في شتى أنحاء العالم. لكنه عجز عن الوفاء بوعده لأسباب من بينها عقبات من جانب الكونغرس.

وقال أوباما في مقابلة مع برنامج (حالة الاتحاد مع كاندي كرولي) سجلت يوم الجمعة "سأفعل ما بوسعي لإغلاقه." وأضاف "احتجاز هؤلاء الناس لا يزال يلهم الجهاديين والمتطرفين في أنحاء العالم. "إنه يناقض قيمنا فضلا عن انه مكلف للغاية. ننفق ملايين الدولارات على كل فرد هناك. خفضنا العدد هناك بشدة."

وفي أحدث خطوة ضمن مساعي لإغلاق السجن بشكل تدريجي قالت وزارة الدفاع الأمريكية يوم السبت إنه تمت إعادة أربعة سجناء أفغان احتجزوا في جوانتانامو لما يزيد على عشرة أعوام إلى بلادهم.