لبنان: متفقون للحفاظ على الثروة النفطية للبلاد

أكد وزير التربية والتعليم العالي اللبناني إلياس بو صعب أن جميع القوى السياسية اللبنانية متفقة على الحفاظ على الثروة النفطية والغازية قبالة السواحل اللبنانية.

وأشار إلى هذا الاتفاق يحول دون السماح لإسرائيل باغتنام فرصة تأخر لبنان في موضوع منح امتيازات التنقيب بسبب عدم صدور المراسيم اللازمة, لافتا إلى أن الأمور ستسير باتجاه الحلحلة في موضوع الغاز خلال الأيام المقبلة.

وقال بوصعب عقب لقائه برئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إنه تناول موضوع اعتداء إسرائيل على نفطنا وغازنا.. ومضيفا: اعتقد أننا اليوم أصبحنا نتداول أفكارا قريبة في ما بيننا حول هذه المسألة..مشيرا إلى أنه مطمئن بعد ما سمعه من رئيس المجلس.

وقال " إن الجميع متفق على أنه لا بد من المحافظة على غازنا والاستفادة من نفطنا لمصلحة الاقتصاد.