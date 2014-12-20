زلزال بقوة 5.9 درجة يضرب هونشو اليابانية

جانب من محطة فوكوشيما النووية

قالت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية إن زلزالا بقوة 5.9 درجة ضرب جزيرة هونشو اليابانية اليوم السبت، فاهتزت فوكوشيما حيث توجد محطتان نوويتان متوقفتان عن العمل، فيما قالت وسائل إعلام محلية إنه لا يوجد أي تحذير من أمواج تسونامي.

وقالت الهيئة إن مركز الزلزال يقع على بعد 68 كيلومترا إلى الشمال الشرقي من ايواكي على جزيرة هونشو وعلى عمق 37 كيلومترا.

وذكر متحدث باسم شركة كهرباء طوكيو، التي تملك المحطتين النوويتين أنه لم ترصد أي أمور غير عادية في محطتي فوكوشيما داييتشي ودايني التابعتين لها.

وقالت مصادر رسمية يابانية إنه لم يصدر تحذير من وقوع أمواج مد عاتية كما لم ترد تقارير عن حدوث إصابات أو دمار شديد.

وهز الزلزال أيضا، المناطق المجاورة لفوكوشيما على ساحل اليابان المطل على المحيط الهادي.