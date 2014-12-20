بيونغيانغ تعد بتعزيز قوتها النووية لمواجهة أمريكا

رئيس كوريا الشمالية كيم جونغ أون

تعهدت كوريا الشمالية اليوم السبت بتعزيز "قوتها النووية" لمواجهة السياسة الأمريكية العدائية تجاهها، وقالت إن سعي الولايات المتحدة لغزوها بذريعة انتهاكات حقوق الإنسان أصبح واضحا.

وكانت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة قد حثت مجلس الأمن الدولي على بحث إحالة ملف كوريا الشمالية إلى المحكمة الجنائية الدولية، بسبب جرائم ضد الإنسانية زعم تقرير لتحقيق أجرته المنظمة الدولية وصدر في وقت سابق هذا العام أنها ارتكبتها.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية في كوريا الشمالية لوكالة الأنباء المركزية الكورية "والآن وبعد أن اتضح أن السياسة الأمريكية العدائية تهدف إلى غزو جمهوريتنا بذريعة حقوق الإنسان فإن فكرة نزع السلاح النووي في شبه الجزيرة الكورية نفسها لم تعد قائمة".

وكان تقرير لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة، الذي نشر في فبراير قد أشار بالتفصيل إلى انتهاكات واسعة النطاق في كوريا الشمالية، ومن بينها معسكرات اعتقال وتعذيب ممنهج وتجويع وعمليات قتل مشابهة لفظائع الحقبة النازية.

ويرى مراقبون أنه من غير المرجح أن يؤدي الأمر إلى تحرك في المحكمة الجنائية الدولية ومقرها لاهاي، التي تنظر في الانتهاكات الجسيمة مثل الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية، وذلك لأن الصين ستستخدم على الأرجح حق النقض "الفيتو" لمنع اتخاذ إجراء ضد كوريا الشمالية.