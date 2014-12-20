العاهل المغربي يوقف أنشطة وزير الرياضة المغربي

وزير الشباب والرياضة المغربي محمد أوزين

أمر العاهل المغربي محمد السادس بتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة محمد أوزين، المتعلقة بالنسخة 11 من بطولة كأس العالم للأندية لكرة القدم على خلفية "فضيحة" ملعب الأمير مولاي عبدالله بالرباط، حسب ما ذكرت مصادر رسمية.

ولم يظهر الملعب بالمستوى اللائق في التظاهرة الدولية، التي ستختتم اليوم السبت بمراكش، حيث انهارت أرضيته بسبب الأمطار الغزيرة وتحول إلى بركة مائية.

وقالت المصادر نفسها إن "الملك أصدر تعليماته لرئيس الحكومة لتعليق أنشطة وزير الشباب والرياضة المرتبطة بهذه التظاهرة الرياضية الدولية الهامة، ومنها على الخصوص حضوره في المباراة النهائية وذلك في انتظار نتائج التحقيق".

وكان الملعب المذكور قد تحول يوم السبت الماضي، خلال مباراة جمعت بين نادي "كروز أزول" المكسيكي ونادي "ويسترن سيدني" الأسترالي ضمن كأس العالم للأندية إلى برك مائية كبيرة بسبب الأمطار، بالرغم من تحديث أرضيته قبل أيام من انطلاق التظاهرة الرياضية.

وأثارت القضية جدلا واسعا لدى عدد من المغاربة، الذين سخروا في تعليقاتهم على وسائل التواصل الاجتماعي من أرضية الملعب خاصة الطريقة، التي عمد إليها المنظمون لمحاولة إصلاح الوضع كاستعمال وسائل بدائية لمحاولة امتصاص البرك المائية.

وذكرت المصادر ذاتها، أن العاهل المغربي أمر رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران بفتح تحقيقات معمقة وشاملة لتحديد المسؤولية في هذه القضية.