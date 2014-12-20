السودان يؤجل موعد الانتخابات العامة

قال رئيس المفوضية القومية للانتخابات في السودان مختار الاصم, إن الانتخابات العامة المقررة في الثاني من ابريل نيسان ستجرى في الثالث عشر من الشهر ذاته في خطوة تهدف إلى تفادي مشكلة قانونية بشأن تعديل دستوري.

ولم يشر مختار الأصم إلى المسألة الدستورية في التصريحات التي أدلى بها لكنه قال إن التأجيل جاء لأسباب مهمة للغاية سيتم الإعلان عنها يوم الأحد.

واقترح الرئيس عمر حسن البشير في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني إجراء تعديل دستوري يتيح تعيين حكام الولايات بدلا من انتخابهم لكن التعديل لا يصبح ساريا من الناحية القانونية إلا بعد 60 يوما من ذلك التاريخ.

ويتيح تأجيل الانتخابات الغاء مناصب حكام الولايات من الانتخابات المقبلة قبل بدء فترة الترشح الجديدة في 11 يناير كانون الثاني.