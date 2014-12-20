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إسرائيل تقصف معسكر لحركة حماس في قطاع غزة

20/12/2014

أعلن الجيش الإسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت قاعدة لحركة حماس في قطاع غزة لأول مرة منذ انتهاء حرب في القطاع ردا على صاروخ أطلقه ناشطون في وقت سابق من يوم الجمعة.

وأصابت القنابل منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة, بينما قال مسؤولو مستشفيات محليون إنه لم يقع ضحايا . وسقط الصاروخ الذي قالت إسرائيل إن ناشطين أطلقوه في حقل في جنوب إسرائيل ولم يسبب ضحايا.

وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر في بيان إن "جيش الدفاع الإسرائيلي لن يسمح بأي محاولة لتقويض الأمن وتعريض سلامة المدنيين الإسرائيليين للخطر. منظمة حماس الإرهابية مسؤولة عن هجوم اليوم على إسرائيل."

وفي حادث منفصل قال الجيش الإسرائيلي ومسؤولون طبيون بغزة إن أربعة متظاهرين فلسطينيين أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية بعد تجاهلهم تحذيرات من الاقتراب من السياح الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.

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