إسرائيل تقصف معسكر لحركة حماس في قطاع غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي إن طائرات إسرائيلية قصفت قاعدة لحركة حماس في قطاع غزة لأول مرة منذ انتهاء حرب في القطاع ردا على صاروخ أطلقه ناشطون في وقت سابق من يوم الجمعة.

وأصابت القنابل منطقة خان يونس في جنوب قطاع غزة, بينما قال مسؤولو مستشفيات محليون إنه لم يقع ضحايا . وسقط الصاروخ الذي قالت إسرائيل إن ناشطين أطلقوه في حقل في جنوب إسرائيل ولم يسبب ضحايا.

وقال المتحدث العسكري اللفتنانت كولونيل بيتر ليرنر في بيان إن "جيش الدفاع الإسرائيلي لن يسمح بأي محاولة لتقويض الأمن وتعريض سلامة المدنيين الإسرائيليين للخطر. منظمة حماس الإرهابية مسؤولة عن هجوم اليوم على إسرائيل."

وفي حادث منفصل قال الجيش الإسرائيلي ومسؤولون طبيون بغزة إن أربعة متظاهرين فلسطينيين أصيبوا برصاص القوات الإسرائيلية بعد تجاهلهم تحذيرات من الاقتراب من السياح الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل.