19 ألف مصاب بالإيدز في الخرطوم

أحصت وزارة الصحة السودانية 19 ألف حالة إصابة بمرض نقص المناعة المكتسب " الإيدز" في العاصمة الخرطوم التي يقطنها أكثر من ثمانية ملايين نسمة.

وقال وزير الصحة مأمون حميدة إن ولاية الخرطوم تسجل سنوياً نحو 1500 حالة إصابة جديدة ، مؤكدا أن ثمة جهود كبيرة للحد من انتشار هذا المرض.

يشار إلى أنه يوجد أكثر من 206 مراكز صحية منتشرة بالولايات السودانية للفحص الطوعي والعلاج المجاني لمرض الإيدز.

وكان المنسق التابع للأمم المتحدة في الخرطوم قد اعلن العام الماضي، إن برنامج المنظمة الدولية المشترك لفيروس الإيدز يواجه نقصا في تمويل أنشطته بالسودان حيث يبلغ عدد المصابين بالمرض في جميع أنحاء السودان أكثر من ثمانين ألفا.

وأوضح أن 11 منظمة تابعة للأمم المتحدة في البرنامج تعمل على نشر المعلومة والتوعية وتشجيع الفحص الطوعي كعنصر مهم في مكافحة المرض.

وبحسب البرنامج الأممي، فإن نحو أربعين منظمة مجتمع مدني محلية تشارك في مكافحة المرض، لكنها تفتقر للإمكانيات اللازمة لتقديم معلومات ذات شفافية , وتحتاج لتعزيز حزم للوقاية لتكون أكثر فاعلية .